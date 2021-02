<span style='text-decoration: underline;'>ASM Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Kamel Mouassa nouvel entraîneur</span>

Le technicien Kamel Mouassa est devenu le nouvel entraîneur de l’ASM Oran, a-t-on appris lundi auprès de ce club de Ligue 2 de football.

«L’accord a été conclu ce jour avec Mouassa pour qu’il prenne les commandes techniques de notre équipe, avec comme objectif d’accéder en Ligue 1 en fin de saison», a indiqué à l’APS le manager général de la formation oranaise, Houari Benamar. L’arrivée de Mouassa intervient avant quatre jours seulement du coup d’envoi du championnat de l’antichambre de l’élite. Ce technicien, qui a roulé sa bosse au sein de plusieurs formations algériennes, avait réussi à faire accéder l’ASMO en L1 lors de la saison 2013-2014, avant que cette équipe ne retombe à l’issue de l’exercice 2015-2016. La formation de «M’dina J’dida» s’est préparée durant l’intersaison sous la houlette de l’entraîneur-adjoint, Moulay Cherif El Ouezzani et du préparateur physique, Kacem Salim. Elle a effectué un stage d’intersaison d’une dizaine de jours à Oran et disputé pas moins de cinq matchs amicaux contre des équipes de Ligue 2, soldés par quatre victoires et une seule défaite face à l’IRB El Kerma (3-0), jeudi passé au stade Habib-Bouakeul d’Oran.