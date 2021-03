<span style='text-decoration: underline;'>Tindouf</span>:<br><span style='color:red;'>Kaoutar Krikou : Soutenir les artisanes pour développer l’élevage camelin et la culture de l’arganier</span>

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a mis l’accent dimanche à Tindouf sur l’impératif soutien à apporter aux femmes artisanes pour le développement des filières de l’élevage camelin et la culture de l’arganier.

«Des instructions ont été données aux responsables des services concernés pour soutenir et encourager les femmes à monter leurs propres micro-entreprises par le biais de l’Agence nationale de gestion du microcrédit», a affirmé Mme. Krikou à la presse, lors de l’inspection d’ateliers et structures relevant de son département ministériel.

La ministre a fait part de l’organisation prochaine, en coordination avec les Chambres de l’Agriculture et de l’Artisanat, de deux sessions de formation en matière d’élevage camelin et de développement de l’arganier en direction de la femme rurale, dans le cadre de la formation et l’accompagnement pour plus de professionnalisme dans la production. «Le ministère entend coordonner avec les différents secteurs, notamment de la formation professionnelle et de l’agriculture, pour drainer le plus grand nombre de femmes aux diverses activités offertes dans la région, en vue de concrétiser le programme sectoriel au titre de la stratégie de l’Etat visant l’implication des catégories vulnérables dans la vie socioprofessionnelle», a soutenu Mme. Krikou. S’agissant de la participation de la femme aux prochaines échéances électorales, la ministre a fait savoir qu’ «il existe une forte volonté politique de l’Etat algérien pour impliquer pleinement la femme dans les différentes échéances électorales par souci d’assurer la parité des genres dans les postes de responsabilité et d’emploi».

Après avoir inspecté le centre psychopédagogique pour enfants déficients mentaux à la cité Slimane Amirat de Tindouf, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a donné le coup d’envoi d’une caravane de sensibilisation sur le programme national d’encouragement de la femme au foyer à s’impliquer dans le processus de production nationale. Elle s’est également enquise, au niveau d’une exploitation agricole dans la zone de Sidi-Abdallah, de projets réussis de bénéficiaires de microcrédits, spécialisés dans l’extraction traditionnelle de l’huile d’arganier et dans l’élevage camelin, avant de se rendre à la maison de la culture Abdelhamid Mehri et visiter deux ateliers de formation de femmes dans la culture de l’arganier et l’extraction de son huile.

Kaoutar Krikou a procédé également, lors de la visite d’une exposition sur l’ANGEM et le programme de la famille productrice, à la remise de cinq (5) aides financières à des bénéficiaires (femmes), avant de suivre un bilan concernant le dispositif du microcrédit faisant état du soutien et financement de 2005 à fin 2020, de 10.936 femmes dans la wilaya de Tindouf.

La ministre avait amorcé sa tournée dans la wilaya de Tindouf par une visite à la veuve du défunt Moudjahid Radj’ Cheikh, à la cité Ennahda à Tindouf, avant d’animer une émission radiophonique sur les activités du secteur.