<span style='text-decoration: underline;'>Tunisie (17e journée)</span>:<br><span style='color:red;'>Karim Aribi buteur avec l’ES Sahel</span>

L’attaquant algérien de l’ES Sahel, Karim Aribi, a contribué à la victoire de son club en déplacement contre la JS Kairouanaise (3-1), samedi pour le compte de la 17e journée qui marquait la reprise de la Ligue 1 tunisienne de football après plus de 4 mois d’arrêt en raison du coronavirus.

Aribi a été l’auteur du second but de l’ESS à la 80e minute, le troisième pour lui cette saison, doublant la mise après l’ouverture du score de son coéquipier Bah’ddine Sallemi (61e). Le 3e but de l’ESS a été inscrit par le Vénézuélien Gonzalez Mendoza sur penalty (89e), soit juste après que les locaux soient parvenus à réduire l’écart, également sur penalty par Yassine Salhi (86e). Après cette victoire, l’Etoile du Sahel pointe à la 4e place avec 29 points, loin derrière le leader, l’Espérance de Tunis avec 47 unités et vainqueur de l’AS Soliman (2-1).