<span style='text-decoration: underline;'>Tindouf </span>:<br><span style='color:red;'>Karim Younès souligne le rôle des instances du Médiateur de la République au niveau local</span>

Le Médiateur de la République Karim Younès a mis l’accent, jeudi à Tindouf sur le rôle d’écoute et de facilitation de la vie des citoyens dévolu aux instances du Médiateur de la République au niveau local.

S’exprimant lors d’une rencontre avec les autorités et notables locaux, en marge de la célébration de la fête de la Victoire (19 mars 1962), M.Younès a souligné la mission du délégué du Médiateur de la République au niveau local qui “se limite à l’intervention en faveur du citoyen”.

“Il n’est ni wali, ni magistrat, ni avocat, ni la voix du peuple, mais son rôle se limite à l’intervention en faveur du citoyen, conformément au décret présidentiel 20-45 qui définit ses prérogatives et champ d’intervention”, a-t-il expliqué.

“Le délégué local du Médiateur de la République se doit de faire preuve d’intégrité et d’objectivité, d’assurer le meilleur accueil au citoyen et de rester à son écoute et attentif à ses préoccupations, pour la restauration de sa confiance envers ses institutions”, a-t-il ajouté dans ce même contexte.

Auparavant, M.Karim Younès a inauguré le siège de la délégation locale de l’instance du Médiateur de la République, dont il a visité les structures.

Il a saisi l’opportunité pour insister sur la réactivité des responsables des différents secteurs aux préoccupations des citoyens, avant de valoriser le récent découpage administratif appelé à donner une impulsion au développement local et rapprocher l’administration du citoyen.