<span style='text-decoration: underline;'>Journée internationale du sport</span>:<br><span style='color:red;'>Khaldi met en avant le rôle du sport au service du développement et de la paix</span>

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi a supervisé, mardi à la salle des conférences du Complexe olympique Mohamed Boudiaf (Alger) , la cérémonie de la célébration du 8ème anniversaire de «la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix».

Accompagné de la secrétaire d’Etat chargée du sport d’Elite, Salima Souakri, du président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Abderrahmane Hamad et de l’ambassadeur coordinateur résident du système des Nations Unies en Algérie, Eric Overvest, le ministre a mis en avant «le rôle du sport dans l’établissement de la paix, le rapprochement entre les peuples et le développement durable global sur les plans économique, social et environnemental».

Pour ce faire, poursuit le ministre, il faut renforcer la morale et les idéaux humains, autonomiser la femme, rejeter la violence et l’extrémisme, garantir les opportunités d’investissement, créer l’emploi et encourager la solidarité et l’insertion sociale. M. Khaldi a rappelé «les efforts de son secteur pour développer le sport et élargir amplement sa pratique, à la faveur de l’amélioration de la couverture des structures sportives à travers le territoire national notamment dans les zones d’ombre, la redynamisation du sport scolaire et universitaire, la prise en charge des jeunes talents sportifs et des sportifs d’élite, la moralisation de la vie sportive et le soutien à la gouvernance sage dans le domaine sportif».

«Depuis l’adoption de la décision 70/1 de l’Assemblée générale onusienne de 2015, relative au plan du développement durable 2030, il apparait clairement que le sport a un rôle de grande importance dans l’atteinte des 17 objectifs du développement durable décidés par l’ONU et ce sur tous les niveaux dont économique, social et environnemental», a rappelé le ministre dans une allocution prononcée à cette occasion.

Et de conclure: «Il est indispensable de soutenir le sport pour qu’il soit à la disposition de tous en accordant un intérêt à toutes ces branches (le sport scolaire, universitaire, féminin, au travail, le sport des personnes aux besoins spécifiques et celui traditionnel) dans le cadre du plan du développement durable d’ici 2030 décidé par l’ONU».

Pour sa part, la secrétaire d’Etat chargée du sport d’élite, Salima Souakri a indiqué que c’est une occasion de mettre en avant l’impact positif du sport en tant que facteur stratégique dans la réalisation du développement et de la paix à travers le monde…».

«Aujourd’hui, nos athlètes illustrent le challenge, la détermination, la volonté et la concurrence loyale (…), ils sont les ambassadeurs de l’Algérie dont nous nous enorgueillissons, alors que nous sommes à l’approche du rendez-vous sportif le plus important, à savoir les jeux olympiques de Tokyo-2021», a poursuivi Mme. Souakri.

L’organisation des olympiades de Tokyo cet été est un défi contre la pandémie Covid-19, a-t-elle ajouté. De son côté, l’ambassadeur coordinateur résident du système des Nations Unies en Algérie, Eric Overvest a prononcé une allocution, à l’occasion, mettant en exergue les multiples avantages des sports, leur impact positif et leur rôle dans la réalisation de la prospérité des nations, du développement, de la diffusion de la paix et de la promotion de la coexistence entre les peuples du monde».

Présents à la cérémonie, les étudiants du lycée sportif (Draria) et de l’Ecole supérieure des sciences et technologies du sport (ESSTS) de Dely-Brahim, ont eu l’occasion d’exprimer leur point de vue en terme de «choix des métiers sportifs pour contribuer au développement durable et global de la société». Des athlètes algériens, champions dans plusieurs disciplines, ont livré des témoignages sur leurs débuts de parcours jusqu’à la concrétisation de leurs rêves, à savoir honorer l’emblème national.