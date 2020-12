<span style='text-decoration: underline;'>Elections du Conseil de la Fifa</span>:<br><span style='color:red;'>Khaldi: «Nous allons mobiliser tous les canaux diplomatiques pour la candidature de Zetchi»</span>

Le ministre de la Jeunesse et des Sports Sid Ali Khaldi, a indiqué jeudi que son département n’allait pas lésiner sur les efforts pour soutenir la candidature du président de la Fédération algérienne de football (FAF) Kheireddine Zetchi, lors de l’élection des représentants africains au Conseil de la Fédération internationale (FIFA), prévue à l’occasion de l’Assemblée générale élective de la Confédération africaine de football (CAF), le 12 mars 2021 à Rabat (Maroc).

«Le MJS soutient par principe toute candidature algérienne aux instances sportives internationales. Nous encourageons les fédérations nationales à se porter candidates pour défendre les intérêts de l’Algérie. C’est tout à fait logique que la tutelle soutient et appuie la candidature de Zetchi. Nous allons mobiliser tous nos canaux diplomatiques. Nous considérons que la diplomatie sportive est l’une des bras de la diplomatie officielle algérienne pour la défense des intérêts de notre patrie», a indiqué Sid Ali Khaldi, en marge de l’ouverture officielle de l’année sportive universitaire 2020-2021, tenue à l’Ecole nationale supérieure en science et technologie du Sport à Dely-Brahim (Alger). Outre Zetchi, les trois autres candidats pour les deux sièges libérés en fin de mandat de quatre ans par le Tunisien Tarek Bouchamaoui et l’Egyptien Hani Abo Rida sont : le Marocain Fawzi Lekdjaâ, l’Equato-guinéen Gustavo Ndong et Abo Rida, ce dernier brigue un second mandat. Zetchi (55 ans) ambitionne à travers sa candidature, à devenir la deuxième personnalité sportive algérienne à intégrer le Conseil de la Fifa après l’ancien président de la FAF Mohamed Raouraoua (2011-2015).