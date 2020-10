<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre le viol et l’assassinat d’enfants </span>:<br><span style='color:red;'>Khiati favorable à l’application de la peine de mort</span>

Les actes de violence et les kidnappings d’enfants dont quelques cas finissent malheureusement par des assassinats ont refait surface ces dernières semaines, ce qui a poussé les acteurs impliqués dans la protection de cette frange sociale à multiplier les appels afin de renforcer la lutte contre ce phénomène.

En dépit des mécanismes dont dispose l’Algérie, la maltraitance d’enfants et parfois des cas de rapt sont signalés chaque année par les services de sécurité au niveau de plusieurs wilayas du pays.

Afin de dissuader les auteurs des enlèvements de se lancer dans leur entreprise criminelle et pour une meilleure lutte contre le phénomène de violence à l’égard des enfants, des appels ont été lancés pour diversifier les moyens de lutte à travers le renforcement du cadre judiciaire et les moyens de sensibilisation et de vigilance.

Un appel dans ce sens a été lancé, hier, par Mustapha Khiati, président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche (Forem), lors de son intervention sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale.

Il a d’emblée affirmé être favorable à l’application de la peine de mort contre les auteurs d’actes de viol, kidnappings et assassinats d’enfants.

Il a salué l’introduction dans le projet de l’amendement constitutionnel des textes qui renforcent la lutte contre la violence faite aux enfants. « Il y a certains points qui apparaissent pour la première fois dans un texte de base, dans une loi fondamentale », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Je vois qu’il y’a au moins 4 ou 5 phrases qui parlent de la protection des enfants dans une loi de base, et j’espère bien sûr que ces textes-là pourraient avoir des applications sur le terrain sous forme de lois générales, de décrets ou d’autres dispositions ».

Pour M. Khiati, le renforcement du cadre juridique permettra de protéger l’enfant et lui assurer un épanouissement correct et de faire en sorte que l’Algérie de demain sera construite par des hommes qui ont une attitude particulière parce qu’ils ont été pétris dans un environnement adéquat et porteur.

En termes de chiffres quant à la situation de ce phénomène, l’invité de la Chaine III a affirmé que durant «les 20 dernières années nous avons en moyenne un à deux kidnappings par an ; il y a un problème réel, puisque dans d’autres pays ce sont des cas exceptionnels, qui se voient tous les cinq à 10 ans», a-t-il déclaré.

Le président du Forem, qui a commencé son intervention par le volet juridique, a insisté sur les solutions qui émanent de la prévention et de la vigilance, des voies qui aident à lutter contre ce phénomène qui n’est pas seulement une affaire des services de sécurité.

Estimant qu’il s’agit d’une démarche qui nécessite la mobilisation de tous, M. Khiati a plaidé pour l’implication de la société civile à travers les associations des quartiers. «Les gens du quartier se connaissent entre eux et la plupart de ces attaques se font, justement, dans l’entourage immédiat de l’enfant, pas loin de la maison», a-t-il déclaré sur les ondes de la chaîne III.

Il a assuré que le travail des associations qui consiste à accroître le degré de vigilance permet de diminuer l’ampleur de la violence à l’égard des enfants. Le renforcement de «la vigilance grâce à l’implication de ces associations on pourrait réduire le phénomène qui prend de l’ampleur dans notre société», déclare-t-il encore sur les ondes de la Radio nationale.

Par ailleurs, M. Khiati a proposé des solutions supplémentaires pour lutter contre ce phénomène. Parmi ces propositions, il a appelé à équiper systématiquement les agresseurs contre les enfants par des bracelets électroniques, en plus du durcissement des dispositions du code pénal envers les kidnappeurs, violeurs et assassins d’enfants.

Pour les actes jugés graves tels que les cas d’enlèvements d’enfants, viols, agressions sexuelles et assassinats, le président du Forem a affirmé être favorable à l’application de la peine de mort contre les auteurs qui y sont impliqués.

Samir Hamiche