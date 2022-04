L’ Algérie condamne les assassinats commis par le Maroc contre des civils de trois pays de la région

L’Algérie a condamné « énergiquement les assassinats ciblés commis au moyen d’armes de guerre sophistiquées » par le Maroc, en dehors de ses frontières contre des civils de trois pays de la région, indique mardi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger. « L’Algérie condamne énergiquement les assassinats ciblés commis au moyen d’armes de guerre sophistiquées par le Royaume du Maroc, en dehors de ses frontières internationalement reconnues, contre des civils innocents, ressortissants de trois pays de la région », selon le communiqué. « Ces pratiques belliqueuses s’apparentent à des actes répétitifs de terrorisme d’Etat et prennent les caractéristiques d’exécutions extrajudiciaires passibles de poursuites devant les organes compétents du système des Nations unies. Cet acharnement contre des civils à travers des homicides intentionnels et prémédités constitue une violation systémique grave du droit humanitaire international qui doit être vigoureusement dénoncée et résolument dissuadée », ajoute le ministère. Le communiqué relève que « cette fuite en avant de la puissance occupante marocaine constitue un défi persistant à la légalité internationale et expose la région à des développements particulièrement dangereux ». La même source fait observer que l' »aventurisme que portent les visées expansionnistes » du Royaume du Maroc doit interpeller le Conseil de sécurité des Nations unies ainsi que l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, « dont la mission et les efforts d’apaisement se trouvent sérieusement hypothéqués par ces atteintes graves et répétées à la sécurité dans les territoires sahraouis occupés et leur voisinage immédiat avec des risques sérieux de dérives régionales potentiellement périlleuses ».