<span style='text-decoration: underline;'>SAFEX</span>:<br><span style='color:red;'>La 1e édition de la foire de la rentrée scolaire du 1er au 18 septembre au Palais des expositions</span>

La Société algérienne des foires et expositions «SAFEX» organisera pour la 1e fois une exposition dédiée aux articles scolaires et aux différents fournitures relatives à la rentrée scolaire, du 1er au 18 septembre prochain, au Palais des expositions à Alger, a-t-on appris, mardi, de la «SAFEX».

Dans une déclaration à l’APS, la chargée de la communication de la SAFEX, Hafidha Mokdad, a indiqué que la foire de la rentrée scolaire intitulée «Lemsid» sera organisée par la «SAFEX», sous l’égide du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, du 1er au 18 septembre prochain, avec pour slogan, « Pour une année scolaire réussie pour tous».

Pour Mme Mokdad, cette foire a pour buts de «permettre aux parents d’élèves d’acheter les différentes affaires scolaires à des prix compétitifs» et «aux exposants de commercialiser leurs produits avant la période de la rentrée scolaire et sociale».

Cette foire verra la participation d’organisme nationaux et des écoles privées, en vue d’orienter les parents et les élèves, affirme Mme Mokdad. Pour sa part, le directeur commercial de la «SAFEX», Salim Kadri, a confirmé la participation de l’Office national des publications scolaires (ONPS) et des maisons d’édition à cet évènement, en vue de «permettre aux parents d’élèves d’acheter des livres à des prix promotionnels». Cette manifestation durera 18 jours en vue de permettre à «un plus grand nombre de visiteurs d’acquérir les articles scolaires à des prix promotionnels et compétitifs», en prévision de la rentrée scolaire 2022/2023, le 21 septembre prochain.