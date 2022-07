<span style='text-decoration: underline;'>WTCA </span>:<br><span style='color:red;'>La 1ère édition de la conférence sur l’économie circulaire organisée les 26 et 27 septembre</span>

La première édition de la conférence internationale sur l’économie circulaire en Algérie se tiendra les 26 et 27 septembre prochain à Oran, a indiqué mercredi World trade center-Algiers (WTCA) qui organise cet évènement .

Portant sur le thème «L’économie circulaire, quel avenir en Algérie», la conférence vise à mettre en avant l’importance de la valorisation des déchets et rebuts, et sensibiliser encore plus l’ensemble des acteurs (pouvoirs publics, entreprises, universités) en vue de prendre en compte l’ensemble des flux tout au long de la vie du produit ou service. Il s’agit d’adopter un modèle qui repose sur une utilisation optimum des ressources et sur la création de cycles adaptés dans la vie d’un produit, de sa conception jusqu’à sa «réorientation», explique WTCA.

Elaboré en partenariat avec le Centre algérien d’économie circulaire (CALEC) de l’Université de Boumerdes, le programme de la conférence porte sur un état des lieux des stratégies et objectifs tracés par les pouvoirs publics dans le développement de l’économie circulaire, les programmes internationaux liés à l’appui à la transition vers une économie verte et circulaire en l’Algérie, et le rôle des banques et des institutions financières dans l’économie circulaire.

Il comprend également des interventions d’opérateurs économiques qui présenteront la mise en pratique de leur conception sur l’économie circulaire dans les secteurs du BTPH et matériaux de construction, des hydrocarbures, de l’électricité et des énergies recouvrables, de l’industrie pharmaceutique et chimique, du papier-plastique et emballage.

Des visites techniques aux différents sites industriels, basés à Oran ponctueront les journées de cette conférence et mettront en exergue l’avancement de l’industrie circulaire en Algérie, selon le communiqué.