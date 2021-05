<span style='text-decoration: underline;'>Mohamed Charfi</span>:<br><span style='color:red;'>La 1ère semaine s’est déroulée dans des conditions normales</span>

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi a affirmé, jeudi à Alger, que la première semaine de la campagne pour les législatives du 12 juin «s’est déroulée dans des conditions normales et aucun dépassement n’a été enregistré».

Lors d’une conférence de presse consacrée à l’évaluation de la première semaine de la campagne électorale, M. Charfi a souligné «qu’aucun dépassement n’a été enregistré au cours de la première semaine de la campagne électorale, l’Autorité n’ayant été destinataire d’aucun signalement ou doléance de la part des candidats, à l’exception de quelques petites observations relevées par certains de ses délégués liées à l’incompréhension des procédures d’application des lois, à l’instar de la non utilisation des symboles de l’Etat par les candidats lors de la campagne électorale».

Il a ajouté que cette première semaine de la campagne «a été lancée à son rendez-vous officiel marqué par la concurrence politique entre candidats», soulignant que l’ANIE «n’est l’adversaire d’aucun candidat, elle traite les candidats sur le même pied d’égalité».

Concernant l’application du protocole sanitaire de lutte contre la pandémie (Covid-19) à la première semaine de la campagne, M. Charfi a affirmé que l’Autorité n’a enregistré aucun dépassement, sinon quelques avertissements verbaux adressés à certains animateurs de la campagne liés essentiellement à la non application du principe de distanciation physique».

Affirmant que «l’élection de l’APN par le peuple constitue les garanties de la stabilité et de la sécurité», M. Charfi a ajouté qu’»il n’y a pas de sécurité sans démocratie et vice-versa».

Il a fait état du tirage de 1,2 milliard de bulletins de vote, en préparation des législatives du 12 juin prochain, précisant que l’impression de «cette grande quantité» de bulletins a nécessité la mobilisation de compétences humaines 24h/24 et de moyens matériels «considérables» notamment le papier d’impression.

Le président de l’ANIE a indiqué que l’Autorité avait reçu, à ce jour, 512 dossiers en vue de bénéficier de l’aide financière pour le financement de la campagne électorale, soulignant que ces montants ne seront pas versés en nature aux listes bénéficiaires mais à travers le remboursement de leurs factures.

Après avoir souligné que «les établissements publics de la radio et de la télévision enregistrent en permanence les interventions des candidats avec une moyenne de 50 enregistrements par jour», M. Charfi a salué le rôle des médias nationaux qui ont accompagné le déroulement de la campagne «en toute objectivité et professionnalisme».

Lors de cette conférence de presse, un CD-ROM a été présenté et distribué aux représentants des médias sur le thème «comment je vote», expliquant la manière de voter durant les législatives et les mesures d’application du protocole sanitaire de prévention contre le coronavirus le jour du scrutin.