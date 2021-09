<span style='text-decoration: underline;'>Equitation</span>:<br><span style='color:red;'>La 2ème semaine du concours national de saut d’obstacles à partir d’aujourd’hui à Oran</span>

La deuxième semaine du grand concours national de saut d’obsta cles aura lieu du 30 septembre au 2 octobre au centre équestre «Cavalier d’Oran» d’Es-Sénia (Oran), a-t-on appris, mardi, auprès de la Fédération équestre algérienne (FEA).

Dix-huit épreuves seront au programme de cette compétition destinée aux cadets, juniors et séniors des 1er et 2e degrés et chevaux 4 et 5 ans et plus. Le grand prix spécial seniors de la première semaine, disputé du 23 au 25 septembre en cours, a été remporté par le cavalier Brahim Aït Lounis, du club ferme équestre Ouled Fayet (Blida). Chez les jeunes, les grands prix ont été remportés respectivement chez les juniors par Remili Fares (l’Etrier Oranais) et chez les cadets par Boubeker Mohamed (l’Ecuador de Blida). Cet événement sportif équestre, organisé entre le 23 septembre et le 9 octobre, en trois week-ends par le club équestre «Cavalier d’Oran», en collaboration avec la Fédération de cette discipline, s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la 19ème édition des Jeux méditerranéens qu’abritera Oran l’été prochain. Cette manifestation équestre de trois semaines regroupe plus 250 cavaliers cadets, juniors et seniors d’une vingtaine de clubs équestres du pays, rappelle-t-on.