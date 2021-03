<span style='text-decoration: underline;'>Hand / Championnat d’Afrique des clubs</span>:<br><span style='color:red;'>La 36ème édition délocalisée au Maroc</span>

Le 36e Championnat d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe de handball, initialement prévu à Alger du 20 au 29 mai, a été délocalisé et se déroulera finalement à la même période à Agadir (Maroc), a annoncé mardi soir la Confédération africaine de la discipline (CAHB).

«En raison de la situation sanitaire inédite et des restrictions conséquentes en vigueur en Algérie, le 36e Championnat d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe 2021, initialement prévu pour s’y dérouler du 20 au 29 mai 2021, a été délocalisé et se tiendra désormais à Agadir au Maroc sur la même période (20-29 mai 2021)», a indiqué la CAHB sur son site internet. «La date du tirage au sort de la compétition sera communiquée sous peu», ajoute-t-on de même source. Sur sa page Facebook, la Fédération algérienne de handball (FAHB) a informé qu’elle avait demandé à la CAHB de se désister de l’organisation de ce tournoi, tout en voulant abriter la prochaine édition, en 2022, pour, dit-elle, «se concentrer sur le Championnat arabe des clubs d’octobre prochain à Arzew (Oran), qui constituera une répétition avant les Jeux méditerranéens Oran-2022».

«La FAHB a saisi par courrier la CAHB pour demander l’organisation du Championnat d’Afrique des clubs 2022, tout en se désistant d’abriter le Championnat d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe, initialement prévu à Alger le mois de mai prochain», indique mardi soir un communiqué de l’instance fédérale. «L’Algérie organisera aussi au mois d’octobre prochain le Championnat arabe des clubs dans la ville d’Arzew – Oran et qui constitue une préparation aux Jeux méditerranéens Oran-2022», ajoute la même source. Selon la FAHB, l’objectif est de se concentrer sur la bonne préparation du Championnat arabe des clubs, «vu son importance par rapport aux prochains Jeux méditerranéens».

Pour rappel, le 36e Championnat d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe de handball a subi plusieurs reports en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19.