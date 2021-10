<span style='text-decoration: underline;'>RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT</span>:<br><span style='color:red;'>La 6e opération du genre pour le premier semestre 2022</span>

Le recensement prévu avant juin prochain permettra de fournir des statistiques sur divers indicateurs socio-économiques et culturels, «qui aideront les autorités à prendre des décisions conformes à la réalité et donneront une impulsion au développement du pays», a déclaré le ministre.

Le sixième recensement général de la population et de l’habitat aura lieu en 2022. Le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil, qui en a fait l’annonce, hier à Alger, situe l’organisation de cet important et stratégique chantier statistique autour du premier semestre de l’année prochaine. M.Cherhabil, très discret depuis sa nomination, était l’hôte au Centre international des conférences. Et pour cause, c’était sa journée, puisque l’événement n’était autre que l’installation du Conseil national des statistiques, présidée par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane.

La cérémonie était, pour ainsi dire, très significative aux yeux de l’exécutif, compte tenu de l’importance qu’accorde le président de la République à la donnée statistique. C’est dire donc, qu’hier, le moment était à l’aboutissement d’un processus, censé déboucher sur une meilleur maîtrise des statistiques économiques et sociales, mais surtout, à leur fiabilité. C’est ce qui a toujours manqué au tableau de bord des décideurs algériens. En cela, la première opération du Conseil national des statistiques, à savoir le 6e recensement national, apporte la confirmation d’une nouveau logiciel, puisqu’il sera fait recours, pour la première fois, aux technologies numériques (tablettes numériques), dans la collecte et le traitement des données au lieu des questionnaires en papier.

Le recensement prévu avant juin prochain permettra de fournir des statistiques sur divers indicateurs socio-économiques et culturels, «qui aideront les autorités à prendre des décisions conformes à la réalité et donneront une impulsion au développement du pays», a déclaré le ministre.

L’Algérie avait effectué son premier recensement de la population et de l’habitat en 1966. Depuis, cette opération est devenue une «tradition et un engagement » pour l’Etat qui l’effectue tous les dix ans. Objectivement, le nom de Hocine Cherhabil reviendra régulièrement dans les médias nationaux.

La raison en est que les Statistique, jusque là le tallon d’Achille de l’économie nationale, occupera de plus en plus d’espace dans la scène nationale, à la faveur de l’installation du Conseil national des statistiques. Il faut savoir, à ce propos, que Aïmene Benabderrahmane, a procédé, hier, à l’installation du Conseil national des statistiques.

La cérémonie d’installation s’est déroulée au Centre international des Conférences (CIC) Abdelatif Rahal, en présence de quelques membres du gouvernement dont le ministre de la Numérisation et des statistiques Hocine Cherhabil, des représentants de nombreux organismes et institutions gouvernementaux, des représentants des partenaires sociaux et du patronat. Cette installation coïncide avec la Journée mondiale de la statistique, célébrée tous les cinq ans.

Le Conseil national des statistiques regroupe de hauts cadres et experts nommés par décret exécutif pour une durée de quatre ans, des représentants d’administrations et d’entreprises publiques, des associations à caractère syndical et professionnel, des associations à caractère scientifique, culturel, économique et social, outre des personnalités reconnues pour leur compétence en la matière.

Les membres du Conseil national des statistiques ont été nommés conformément aux dispositions du décret exécutif n 21-249 dans le Journal officiel n 45 pour l’année 2021, portant nomination des membres du Conseil national des statistiques dans son nouveau mandat.

Yahia Bourit