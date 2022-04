<span style='text-decoration: underline;'>Mohamed Tarek Belaribi l’a annoncé, ce jeudi</span>:<br><span style='color:red;'>La Banque de l’habitat lancée en novembre prochain</span>

Il y a lieu de souligner, à ce propos, que la création de la «banque de l’habitat» figure parmi les 54 engagements du programme électoral du Président Tebboune. M. Belaribi l’a d’ailleurs rappelé aux membres du Conseil de la nation.

Figurant dans le programme du président de la République, la banque dédiée au financement des projets d’habitat verra le jour le 1er novembre prochain. Le ministre de l’Habitat Mohamed Tarek Belaribi, qui en a fait, avant-hier, l’annonce lors d’une intervention devant les membres du Conseil de la nation, a révélé que «le dossier de transformation de la Caisse nationale du logement (CNL) en une institution financière dédiée exclusivement au financement du logement a été examiné mercredi en réunion du gouvernement». Une étape qui confirme l’avancement du chantier de cette nouvelle banque publique. La prochaine phase pour la réalisation de cet important projet a été discutée en Conseil du gouvernement. Il consiste en la désignation d’un bureau d’études, dont la principale mission sera d’apporter des solutions aux problèmes techniques et financiers pour permettre d’aller au terme de l’opération dans les délais fixés par l’exécutif. En cela une date symbolique a été cochée par le gouvernement. Il s’agit du 1er novembre 2022, a précisé le ministre. Expliquant que «la banque du logement se veut une institution financière qui facilitera au secteur de l’habitat le financement des programmes de logement», le ministre de l’Habitat a tenu à souligner que la compétence du nouveau établissement financier touchera «toute formule confondue sociale et autres, et optimisera la cadence de la réalisation et du lancement des projets.» C’est dire le caractère stratégique de cette banque qui devra faire du logement un véritable produit commercial, censé dégager de la plus-value et conforter l’emploi dans un secteur qui contribue à la croissance économique du pays. En centralisant l’acte de financement du logement, l’Algérie s’offrira un tableau de bord, dont l’efficacité n’est plus à démontrer.

Le président de la République qui a occupé le poste de ministre de l’Habitat et qui a réussi l’exploit d’intégrer la production du logement à près de 100% en matériaux nationaux connaît parfaitement la valeur ajoutée qu’apportera un pareil établissement financier. Il y a lieu de souligner, à ce propos, que la création de la «banque de l’habitat» figure parmi les 54 engagements du programme électoral du Président Tebboune. M. Belaribi l’a d’ailleurs rappelé aux membres du Conseil de la nation.

Le ministre a soulevé la question de la banque de l’Habitat dans la foulée des réponses qu’il a apportées aux questionnements des membres du Conseil de la nation. A ce propos justement, il a fait état de 152.343 aides destinées à la réalisation de logements ruraux, n’ayant toujours pas été consommées au niveau national, bien qu’elles soient distribuées par les wilayas. Parmi ces subventions non consommées, le ministre a fait part de 96.052 aides dont les listes de bénéficiaires n’ont pas encore été établies. De fait, le problème ne réside pas dans la disponibilité de ces aides mais dans leur consommation au niveau local, que le ministre juge «faible» dans plusieurs communes.

Le ministre a néanmoins rassuré que les citoyens ayant déposé une demande de logement rural ne seront inscrits sur le fichier national du logement qu’après avoir reçu les subventions.

S’agissant d’une question relative à la consécration d’un quota de logements aux fonctionnaires des corps de sécurité au titre des programmes de l’AADL, M. Belaribi a fait état d’une action en cours avec les responsables des affaires sociales de ces corps afin de permettre à chacun d’entre eux ayant souscrit en 2013 d’obtenir son logement comme le reste des citoyens.

