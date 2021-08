La bataille à gagner

La situation sanitaire semble depuis trois ou quatre jours se stabiliser. Mais il faut se mettre d’accord, elle est loin, très loin d’être sous contrôle. D’ailleurs elle ne le sera jamais tant que l’on continue à ne pas respecter de manière stricte les gestes barrières à commencer par le port du masque.

A voir les derniers chiffres officiels, les cas de contamination amorcent une baisse qui se confirme de jour en jour et s’éloigne de la barre des 1000 cas/jour, et surtout et c’est le plus rassurant n’ont pas basculé au-delà des 2000. Bien sûr certains, comme toujours, peuvent remettre en doute la véracité de ces chiffres, mais il n’empêche que ces chiffres expriment sans aucun doute une tendance baissière, et ce quelles que soient les statistiques qu’avancent les uns et les autres.

Mais en face, il reste toujours ce taux élevé des décès. Un état de fait qui n’étonne pas plus que cela les spécialistes, qui avaient déjà déclaré auparavant que le recul du nombre de contaminations n’aura pas d’incidence automatique sur les décès qui, eux, resteront élevés pour une certaine période.

Il faut dire que les structures hospitalières sont toujours soumises à une grande pression et gèrent difficilement les multiples complications des malades, dont une grande partie est dans un état grave et nécessite un suivi médical rigoureux avec souvent un besoin grandissant d’oxygène.

Alors dire que la troisième vague est derrière nous, c’est aller un peu trop vite en besogne. Nous y sommes encore, avec des développements qui restent à découvrir au fur et à mesure des jours qui viennent. Car rien n’est définitif, que ce soit pour les contaminations ou pour les décès, comme personne ne peut dire ce que sera le comportement à venir de notre système de santé, et s’il pourra se relever de cet ouragan qui le frappe de plein fouet depuis plus de deux mois déjà.

Mais que ce passage délicat par lequel nous passons soit avant tout et surtout la leçon qu’il faut bien retenir et assimiler pour savoir que notre salut n’est possible qu’à travers deux options, le respect des gestes barrières mais aussi la vaccination. C’est uniquement en respectant au mieux et au plus près ces deux armes,que nous avons entre les mains, que nous pouvons éviter les pires scénarios. Plus que la dure bataille que nous avons eu à mener pour la disponibilité de l’oxygène médical, la bataille salvatrice c “est bien celle de la vaccination et du respect des gestes barrières.

Par Abdelmadjid Blidi