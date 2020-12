Plusieurs laboratoires, appuyés chacun par une puissance économique et scientifique, sont sur les Stratings blocs et attendent le signal des autorités sanitaires nationales et mondiales pour se lancer dans l’un des sprints commercial le plus intéressant dans l’histoire de l’Humanité. Cette impression n’est pas fausse, lorsqu’on sait que les firmes américaines, chinoises, russes et allemandes qui ont annoncé avoir réalisé la phase trois de leurs vaccins, sont passées à la production et attendent le feu vert des Etats et de l’OMS pour passer à la commercialisation. Il faut savoir que les commandes pleuvent déjà. La quasi-totalité des pays occidentaux, et les USA en tête, ont déjà signé de gros chèques libellés à ces laboratoires et passeront nécessairement en priorité. Le reste du monde ne se laissera sans doute pas faire et l’initiative onusienne de réunir plus de 70 pays pour un «achat groupé» témoigne de la détermination des «petits pays» à faire bénéficier leurs populations des dits vaccins. Cette volonté transparaît dans l’attitude des autorités algériennes qui n’entendent pas se faire distancer et multiplient les contacts avec les laboratoires et les Etats producteurs de vaccins pour s’assurer une livraison dans les meilleurs délais et conditions. Il y a lieu de souligner, à ce propos, que la réunion inter-ministérielle d’avant-hier versait dans l’action que compte mener l’Algérie pour mener à bien l’opération d’acquisition du vaccin, ainsi que celle de sa distribution auprès de la population. Il faut bien se rendre à l’évidence que la vaccination contre la Covid-19 est bien plus complexe que la vaccination contre la grippe saisonnière ou encore le programme annuel qui concerne les nouveaux nés. Il s’agit là, de vacciner tout le personnel médical, l’ensemble des corps de sécurité, les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes âgées. Ce sont là les catégories prioritaires. Et ces populations représentent déjà plus d’une dizaine de millions de citoyens. C’est dire que l’opération nécessite une logistique particulière et un effort significatif de la part des pouvoirs public. Cela pour souligner l’importance des Task Forces mis sur pieds par le gouvernement.

Enfin, même si la planète terre présente un tableau que l’on connaît tous très bien, à savoir une humanité divisée en deux : les puissants d’un côté et le reste du monde de l’autre, il y est des Etats, à l’image de l’Algérie, qui se déploient pour garantir l’accès au vaccin pour les citoyens. Dire que c’est dans la poche, serait allé vite en besogne. Mais en tout état de cause, il faut reconnaître que le gouvernement assume bien son rôle.

Par Nabil.G