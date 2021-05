<span style='text-decoration: underline;'>ASM Oran</span>:<br><span style='color:red;'>La bataille devient de plus en plus rude avec le MCBO et le CRT</span>

La bataille devient de plus en plus rude avec le MCBO et le CRT

L’ASM Oran, vainqueur sur le terrain de l’US Remchi (2-0), samedi dans le cadre de la 14e journée de la Ligue 2 de football (Gr. Ouest), doit redoubler d’efforts pour retrouver l’élite au vu de la rude concurrence à laquelle elle est soumise de la part du MCB Oued Sly et du CR Témouchent, a prévenu dimanche son entraineur.

« C’est un précieux succès qui nous permet de nous maintenir en tête du classement en compagnie du MCB Oued Sly. Avant huit journées de la fin du championnat, nous devons redoubler d’efforts pour valider notre billet pour les play-offs », a indiqué Hadj Merine à l’APS. Ayant rejoint l’ASMO il y a près d’un mois après avoir débuté l’exercice sur le banc du CR Témouchent, un autre concurrent de sa nouvelle équipe dans la course à la montée, le jeune technicien oranais a enregistré sa première contre-performance lors de la précédente journée en concédant le nul à domicile face à la JSM Tiaret. « Après notre semi-échec de la semaine dernière, nous étions dans l’obligation de nous racheter à l’occasion de ce déplacement à Remchi. Les joueurs étaient conscients de la nécessité de vite récupérer les deux points perdus, et ils ont réussi à le faire grâce au bon travail qu’ils ont réalisé tout au long de la semaine ayant précédé cette partie », a-t-il ajouté. Les gars de « M’dina Jdida » font face à une bataille ardue de la part des deux nouveaux promus, le MCB Oued Sly et le CR Témouchent. Ce dernier occupe la troisième place, accusant un seul point de retard sur les deux co-leaders. Du coup, les prochains matchs s’annoncent déterminants dans la course à la qualification aux play-offs, a encore prédit le coach de l’ASMO, estimant que « l’erreur n’est plus permise, notamment à domicile ». A l’instar des Oranais, les gars de Oued Sly et Ain Témouchent ont réussi à leur tour de revenir avec des victoires des terrains de l’IRB El Kerma et du SKAF Khemis, respectivement. Le premier du groupe à l’issue de cet exercice affrontera les leaders des deux autres groupes (Centre et Est) dans un mini-championnat avec comme enjeu deux billets donnant accès en Ligue 1, rappelle-t-on.