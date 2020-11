Dire que le monde est sens dessus dessous ces derniers jours, c’est peu de choses. Il y a quelques années, les experts pointaient le dérèglement climatique pour crier au scandale. Ces derniers mois, c’est la gestion planétaire très approximative de la Covid-19 qui est en cause. Mais dans les deux cas, l’Homme est aux commandes et montre l’étendue de sa bêtise. Celle-ci plombe les prix du pétrole, déstructure des dizaines de milliers d’entreprises, ôte de la bouche des millions d’être humains la possibilité de se nourrir et met les Etats dans une situation burlesque, puisqu’ils donnent l’impression de tourner en rond, sans savoir ce qu’ils font réellement. Et vient compléter le décor, une sourde guerre que mène l’islamisme radical contre l’occident, avec en prime de petites bêtises de dirigeants occidentaux qui enflamment la sphère islamistes au grand bonheur des extrémistes de tous bords.

Mis bout à bout, tous ces faits donnent de la terre l’image d’une planète en méga-désordre. Ainsi, le petit islamiste de Peshawar qui déchire avec ses dents la photo du président français pense apporter sa pierre dans le grand édifice de la Ouma. Qu’il meurt d’une balle perdue importe peu pour ses camarades avec qui il partage le même sentiment de puissance, même éphémère.

A l’autre face de la planète, le petit bonhomme, devant sa télévision regarde toutes ces images d’individus hystériques qui disent des trucs impossibles à admettre au 21e siècle, ces scènes hospitalières moribondes, les villes désertes pour cause de confinement, se découvre un esprit perturbé et s’en va dire des bêtises sur les réseaux sociaux qu’il partage avec des amis au chômage.

Ainsi la boucle est bouclée, pourrait-on dire. Les malheurs de notre temps sont résumés en une simple confrontation entre les civilisations orientale et occidentale, toutes deux traversées par la sacrée Covid-19 qui plombe l’atmosphère.

Surpris par la crise sanitaire, les décideurs occidentaux qui s’amusaient et abusaient d’une situation « sous contrôle » pour maintenir le reste du monde, vivant sous une Chape, en sont eux- mêmes totalement perdus. Pourtant, ils prétendaient détenir la clé. Mais celle-ci n’ouvre désormais plus rien. L’Humanité entière découvre que l’occident n’est rien d’autre que l’instrument de la bêtise humaine qui, force est de constater, est au pouvoir en ce début du 21e siècle qui voit des milliers d’occidentaux se suicider à cause du chômage et des millions d’africains mourir de faim… et aujourd’hui, se retrouve impuissante face à un virus.

Par Nabil.G