<span style='text-decoration: underline;'>Journée nationale de l’arbre 25 octobre</span>:<br><span style='color:red;'>La Bétonisation, un phénomène qui prend de l’ampleur</span>

Les arbres sont essentiels à nos vies. D’abord, ils absorbent le dioxyde de carbone (CO2), qui est aujourd’hui présent en trop grande quantité dans l’atmosphère.

Ils sont, en quelque sorte de précieux compagnons dans la lutte contre la pollution. Ensuite, la feuille pour respirer le jour aspire ce gaz, le filtre et le retourne dans la nature sous forme d’oxygène. Les arbres purifient donc l’air que nous respirons. De plus, ils servent de refuge aux animaux et constituent les écosystemes complexes que sont les forêts. Nous savons tous que l’arbre joue un rôle économique très important, car chacune de ses parties nous est utile ; les feuilles, les racines, le bois et même l’écorce.

Le 25 octobre est considéré comme la journée nationale de l’arbre, c’est une journée durant laquelle, tu peux méditer sur le lien qui existe entre ta vie et celle de l’arbre, surtout quand tu habites en ville. Pour célébrer cette journée, la wilaya d’Oran, à l’instar des autres villes d’Algérie, a marqué cette journée par la plantation des arbustes. En effet, le wali d’Oran, accompagné de Monsieur le P/APW, ainsi que les autorités locales civiles et militaires, ont procédé au coup d’envoi d’une grande opération de plantation d’arbres à la promenade familiale du mont Murdjadjo. 500 arbustes ont été plantés avec la participation de membres de l’ANP, de la Gendarmerie Nationale, de la Sûreté Nationale, de la Douane Algérienne, de la Protection Civile, la Fédération des Chasseurs, des Gardes Forestiers, des Scouts Musulmans, ainsi que de la ligue des associations actives, de la direction de tourisme, la direction des affaires sociales DAS, la SEOR et APC. L’opération a vu la participation de différentes franges de la société, mêmes les enfants étaient présents, et cela dans le but de développer le sens de l’environnement chez l’enfant et faire contribuer plus de monde pour renforcer le lieu « Citoyen-Arbre ».

Mais, en regardant la ville d’Oran du haut du Mont Murdjadjo, on a pu observer la bétonisation rampante du territoire de la wilaya d’Oran qui vient remplacer des arbres. Ici un supermarché, là-bas un centre commercial avec ses places de parking qui viennent remplacer des arbres. Là, des promotions immobilières qui poussent comme des champignons et qui grignotent des espaces verts. Certains disent qu’il faut bien loger les Oranais», mais en réalité, les sols bétonnés augmentent plus vite que la population ces dernières années.

La journée nationale de l’arbre est une occasion pour les pouvoirs publics de réfléchir comment stopper le phénomène de la bétonisation. C’est une occasion aussi pour sensibiliser la population en les incitant à planter des arbres pour limiter les effets de la désertification. Avec ce phénomène, la présence de l’arbre, la présence des forêts et des parcs urbains deviennent essentielles à notre qualité de vie.

H.B.