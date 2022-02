<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem - Journée mondiale des zones humides</span>:<br><span style='color:red;'>La biodiversité de la Macta menacée</span>

Le 2 février de chaque année marque la journée mondiale des zones humides que l’Algérie célèbre, eu égard à la convention qui la lie à Ramsar.

La zone humide de la Macta d’une superficie de 44500 hectares que se partagent trois wilayas. Mascara occupe 42139 hectares, Oran 1436 hectares et Mostaganem 925 hectares, soit 2.8%. A cause de la sécheresse, des marées ont disparu, d’autres ont subi une diminution des eaux. Elles souffrent des eaux usées qui sont jetées dans trois oueds, presque asséchés qui versent leur liquide pollué dans la zone humide de la Macta. Cependant sa richesse floristique et faunistique, bien qu’elle a subi d’importants dégâts demeure néanmoins, mais exige, toutefois, une protection . Des dizaines d’oiseaux d’eau dont des espèces rares y vivent. Certains sont des migrateurs.

La Macta est aussi une zone importante pour les plantes, avec 89 espèces végétales dont certaines endémiques et rares. Il faut une prise de conscience tant pour les pouvoirs publics que pour les associations versées dans l’environnement pour mettre les mécanismes adéquats pour protéger la zone humide de la Macta.

Par ailleurs, et en raison de la pandémie de la covid 19, il n’a pas été organisé de sortie des élèves à la Macta

Charef.N.