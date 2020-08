<span style='text-decoration: underline;'>Finance Islamique</span>:<br><span style='color:red;'>La BNA a ouvert deux agences hier à Alger</span>

Suite à une demande croissante des citoyens au niveau de son unique agence à Alger, la Banque Nationale d’Algérie (BNA) a procédé hier, au déploiement de deux nouvelles agences à la capitale, pour commercialiser les produits de la Finance Islamique.

Il s’agit en effet des agences de Hussein Dey et de Staoueli qui viennent de s’ajouter à l’agence de Didouche Mourad qui avait lancé en premier lieu une gamme de produits bancaires relevant de la Finance Islamique le 4 août dernier, indique un communiqué de la BNA tout en précisant que cette activité entre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de la BNA visant la généralisation de l’activité « Finance Islamique » sur l’ensemble de son réseau d’agences. L’action en question, souligne-t-on, intervient suite à l’engouement important et l’afflux observé au niveau de l’agence Didouche Mourad, première agence à commercialiser les 9 produits de Finance Islamique constituant l’offre de lancement.

Ainsi, la Banque compte accélérer sa démarche de généralisation de cette activité à l’ensemble du territoire national par le déploiement d’au moins 5 agences par semaine, à compter du 16 août. La BNA l’annoncera sur les pages officielles de ses réseaux sociaux ainsi que sur son site web et elle transmettra à la presse des communiqués à chaque opération d’extension de cette activité afin de permettre aux citoyens de s’adresser aux agences concernées pour bénéficier des produits et de toutes les informations relevant de l’activité de la Finance Islamique, conclue-t-on.

A rappeler que le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane avait indiqué en marge de la réunion du Premier ministre avec les partenaires sociaux et les opérateurs économiques visant la mise en place d’une Commission de sauvegarde chargée d’évaluer les incidences causées par la pandémie du nouveau Coronavirus sur l’économie nationale, que deux banques publiques comptent proposer des produits de finance islamique durant le mois d’août prochain. Ainsi, le ministre des Finances avait estimé que la finance islamique devra attirer la liquidité financière thésaurisée ou celle circulant sur le marché parallèle, en sus de contribuer à l’allégement des incidences économiques causées par la pandémie du nouveau Coronavirus en l’Algérie.

Plusieurs experts du secteur financier estiment également que l’ouverture de guichets de la banque islamique en Algérie contribuera à capter l’argent des épargnants.

Selon eux, ceci est un choix judicieux et ce, en dépit du retard accusé par rapport à d’autres pays de la région. Mais il n’est jamais trop tard pour bien faire pour avancer dans le bon sens à l’exemple de la Malaisie, actuellement leader de la finance islamique dans le monde.

Noreddine Oumessaoud