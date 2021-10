<span style='text-decoration: underline;'>Reffas Abdelkader tire sa révérence</span>:<br><span style='color:red;'>La boxe sa passion, l’écriture son hobby !</span>

Le spécialiste des rings, Reffas Abdelkader s’en est allé sur la pointe des pieds en tirant sa révérence le mercredi écoulé suite à une longue maladie.

Ancien boxeur durant les années 60 dans le giron de la

boxe oranaise , il prendra son envol en prenant sous ses ailes plusieurs écuries dont il sera l’un des animateurs des rings sous la férule de la 2éme Région Militaire d’ Oran .Il aura connu aussi les plus prestigieux boxeurs algériens dont il deviendra pus tard un confident des plus attentif et surtout un ami très apprécié par les Latigui ( champion d ‘ Algérie ), Loucif Hamani ( champion d’Afrique ), Ould Makhloufi

(champion d ‘ Afrique ) , il aura aussi connu les Bouchiche , Moussa qui deviendront eux aussi des références dans le noble art algérien et mondial .

Il a aussi excellé dans le monde

du journalisme et a fait ses preuves

à l ‘ APS d’Oran en se spécialisant dans son domaine qu’ est la boxe , il fera de grands reportages sur presque toutes les vedettes du ring à l’image des Cerra Cherraka Bachir et Miloud , Hocine Khalfi , Goudih Lahouari et tant d ‘ autres que nous ne pouvons citer tant la liste parait longue .Il collabora longuement aussi avec Ouest-Tribune avec des portraits de grands boxeurs bigarrés d’anciennes et nouvelles générations. Dans le domaine professionnel, il activera à l ‘ USTO –Belgaid en tant que responsable des activités culturelles et sportives. Une oreille attentive et un altruisme des plus raffiné , affable , sémillant et surtout dévoué à toute attention venant d’autrui .Repose en paix , cher ami et frère Abdeka .

A.Remas