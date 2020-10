<span style='text-decoration: underline;'>Afrique</span>:<br><span style='color:red;'>La CAF et l’ICSS signent un accord de partenariat pour le renforcement des programmes de sûreté</span>

La Confédération africaine de football (CAF) a signé, samedi à Rabat, un accord de partenariat avec le Centre international pour la sécurité dans le sport (ICSS) pour renforcer les programmes de sûreté, de sécurité, d’intégrité et d’autonomisation des jeunes au sein du football africain.

Dans un communiqué publié sur son site, la CAF a souligné que les deux organisations vont £uvrer pour développer des programmes de formation et promouvoir les normes de sécurité les plus élevées possibles au sein des associations membres de la CAF. La CAF et l’ICSS collaboreront sur plusieurs projets, à savoir des programmes de formation destinés aux agents de sécurité, la mise en place d’un réseau plus professionnel d’officiers de sécurité en Afrique et la poursuite du développement des opérations de sécurité. Ceci dans le cadre des programmes conjoints au sein des fédérations, ligues, clubs de football, académies et autres parties prenantes, y compris celles opérant au niveau local, a ajouté la même source.

Le président de la CAF, Ahmad Ahmad a souligné à cette occasion que «la CAF est une organisation axée sur les valeurs qui relie les acteurs aux communautés à travers l’Afrique, notant que la bonne gouvernance et la sécurité sont des piliers clés de notre plan de transformation», indique l’instance sur son site. «Je prends particulièrement à c£ur la question des jeunes joueurs», a assuré le président de la CAF. «Les jeunes athlètes ne sont pas des marchandises.

Ce sont des êtres humains et ils doivent être traités comme tels. Nous sommes fiers d’être une voix de premier plan dans la volonté de protéger, promouvoir et sauvegarder le football et ses supporters. Nous attendons avec impatience une collaboration fructueuse avec l’ICSS», a-t-il ajouté.