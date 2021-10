<span style='text-decoration: underline;'>CAN-2021</span>:<br><span style='color:red;'>La CAF lance un appel d’offres pour la diffusion hôte et les services TV</span>

La Confédération africaine de football (CAF), a annoncé vendredi avoir lancé un appel d’offres pour les droits de diffusion hôte et les services TV, y compris la Coupe d’Afrique des nations 2021 (reportée à 2022, ndlr) au Cameroun (9 janvier – 6 février), et les compétitions interclubs.

«Alors que l’essentiel de la solution de diffusion hôte locale est déjà en place dans le cadre d’un accord global entre la CAF et le comité local d’organisation, la CAF recherche des partenaires pour compléter les services dans une série de domaines, y compris la production de la diffusion hôte, la distribution par satellite, les graphiques et les services de coordination des radiodiffuseurs. Les parties intéressées peuvent soumettre des offres pour tous les services, ou seulement pour des services spécifiques dans leurs domaines d’expertise», précise la CAF dans un communiqué publié sur son site officiel. La procédure d’appel d’offres «permettra à la CAF de sélectionner les sociétés les mieux placées pour atteindre les objectifs de la CAF, à savoir assurer une couverture de classe mondiale du tournoi et offrir aux supporters en Afrique et dans le monde une expérience de haute qualité», souligne la CAF. Les sociétés ou organisations médiatiques souhaitant participer aux appels d’offres peuvent demander le dossier par e-mail. Les soumissions doivent être reçues à la CAF le lundi 15 novembre 2021, avant 11h00 (GMT).

Voici par ailleurs les événements inclus dans l’appel d’offres sont les suivants :

La Coupe d’Afrique des Nations – Cameroun 2021 (tournoi final)

Le Championnat d’Afrique des Nations CHAN-2022 (tournoi final)

La Coupe d’Afrique des Nations Féminine 2022 (tournoi final)

La Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer 2022

(tournoi final)

La Coupe d’Afrique des Nations U-17 2023

La Coupe d’Afrique des Nations U-20 2023

La Ligue des Champions de la CAF 2021-22

La Ligue des Champions de la CAF 2022-23

La Coupe de la Confédération de la CAF 2021-22

La Coupe de la Confédération de la CAF 2022-23

La Supercoupe de la CAF 2022

La Supercoupe de la CAF 2023

La Ligue des Champions Féminine 2022 (tournoi final)

Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023.