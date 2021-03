<span style='text-decoration: underline;'>Football / Qualifications CAN-2021 </span>:<br><span style='color:red;'>La CAF maintient la 5e journée</span>

La Confédération africaine de football (CAF) a confirmé, sur son site officiel, la tenue de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2021, du 24 au 27 mars.

A cause de la pandémie de Covid-19, la Fifa a revu ses règlements qui obligeaient les clubs à mettre leurs joueurs à la disposition de leurs équipes nationales, une nouvelle disposition intéressant particulièrement les clubs anglais. L’entraîneur espagnol de Manchester City, Pep Guardiola, a décidé de son côté de ne pas libérer ses joueurs internationaux lors de la prochaine fenêtre internationale.

En France, le FC Metz et Lyon ont décidé de ne pas lâcher leurs joueurs tandis que le coach de Rennes, Bruno Génésio, a invité la Ligue de football professionnel (LFP) à déprogrammer les matchs prévus début avril pour mettre les joueurs à disposition des sélections.

Face à cette situation, la Confédération d’Amérique Latine et du Sud (CONMEBOL) a décidé de reporter ses éliminatoires de la Coupe du monde 2022, programmées au même moment. S’ils acceptent de venir en sélection nationale, les footballeurs africains basés en Europe et en Angleterre plus précisément doivent faire face à un isolement de sept jours, de retour de voyages effectués hors Union européenne.

La 5e journée des éliminatoires de la CAN-2021 débutent le 24 mars avec les équipes du groupe A : Guinée-Mali (à Conakry) et Tchad-Namibie (à N’djamena).

L’Algérie, déjà qualifiée à la CAN2021 dans le groupe H, se rendra à Lusaka pour affronter la Zambie le 25 mars tandis qu’à Francistown, le Botswana accueillera le Zimbabwe. La 5e journée sera bouclée le 27 mars par les matchs du groupe L où toutes les équipes sont en course, avec Bénin-Nigeria (à Porto-Novo) et Lesotho-Sierra Leone (à Maseru).