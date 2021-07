La CAF ouvre une enquête disciplinaire pour incidents lors de la finale JSK-Raja

La Confédération africaine de football (CAF) a ouvert une enquête disciplinaire suite aux incidents survenus lors de la finale de la Coupe de la Confédération, disputée samedi dernier entre la JS Kabylie et les Marocains du Raja Casablanca (1-2), à Cotonou (Bénin), a indiqué l’instance continentale mercredi soir.

« Après le coup de sifflet final, un groupe de supporters a envahi l’aire de jeu et perturbé la cérémonie officielle de remise des médailles et des trophées. La CAF condamne fermement ces comportements inacceptables, nuisibles à l’image d’une de ses compétitions », a expliqué la CAF sur son site officiel.La CAF « a ouvert une enquête disciplinaire afin de déterminer les responsabilités de ces débordements et appliquer d’éventuelles sanctions, dans le but d’empêcher que de tels incidents ne se reproduisent », conclut le communiqué. Au cours de cette finale, le Raja est parvenu à marquer deux buts lors du premier quart d’heure, grâce à Sofiane Rahimi (5e) et Ben Malango (14e), avant que les « Canaris » ne réduisent le score en seconde période par l’entremise de Zakaria Boulahia (46e).

APS