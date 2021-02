<span style='text-decoration: underline;'>Covid-19 (Mostaganem)</span>:<br><span style='color:red;'>La campagne de vaccination a commencé</span>

La wilaya de Mostaganem qui figure parmi les dix neufs wilayas les plus impactées par la pandémie de la Covid-19, a reçu son premier lot de vaccin russe « Spoutnik V » composé de cinq cent soixante quinze doses.

Celles –ci ont été stockées dans une salle ayant une température du moins de vingt degrés de l’hôpital de Mesra. Ainsi, avant-hier, lundi dans l’après midi, la première opération de vaccination a eu lieu à la polyclinique « Belkhoudja » appelée communément « Leila Kheira », en présence du wali et du directeur de wilaya de la santé –vingt employés des deux sexes de ladite polyclinique ont été vaccinés. Le directeur de la santé a été le premier à recevoir la dose vaccin. D’autres lots de vaccins sont attendus. L’opération de vaccination continuera.

Les personnes ciblées sont les personnels médical et paramédical, des services de sécurité, de la protection civile, ainsi que les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques. Le wali accompagne les services de santé publiques pour faire aboutir cette campagne de vaccination en leur assurant tous les moyens logistiques à même de faciliter le déroulement de l’opération et la réalisation des objectifs dans le respect des gestes barrières. Rappelons que quatre cent dix neuf médecins et paramédicaux sont désignés pour mener la campagne de vaccination dans soixante quatre lieux à travers la wilaya de Mostaganem.

Charef.N