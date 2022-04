<span style='text-decoration: underline;'>El Bayadh/céréaliculture</span>:<br><span style='color:red;'>La campagne labours-semailles touche une superficie de près de 7.000 hectares</span>

La campagne labours-semailles, qui a pris fin récemment dans la wilaya d’El Bayadh a touché une superficie de près de 7.000 hectares (ha) réservée à la céréaliculture contre 12.000 ha rapport à la saison écoulée, a-t-on appris auprès de la direction des services agricoles (DSA).

Le service organisation de la production et appui technique à la DSA a ainsi fait état d’une baisse de la superficie par rapport à la saison écoulée, en raison du retard des pluies qu’a connu la wilaya pendant la période de labours semailles, d’autant que de nombreux agriculteurs dépendent des pluies pour l’irrigation de leurs terres. Eu égard aux conditions climatiques dans la région, marquées par un retard en matière de pluviométrie, le secteur agricole et les professionnels de cette filière qui compte plus de 800 acteurs entre agriculteurs et investisseurs, parient sur le développement et l’augmentation des périmètres irrigués lesquels ont atteint, cette saison, plus de 6.000 ha. La wilaya d’El Bayadh s’attend à une production céréalière de 130.000 quintaux au titre de la prochaine campagne moisson-battage. Lors de la campagne écoulée, une production équivalente à 135.000 quintaux a été enregistrée, selon la même source faisant savoir que la récolte avait touché une superficie de 6.000 ha en majorité irriguée. Dans le cadre du développement de cette filière stratégique et l’encouragement des producteurs des céréales à augmenter les superficies irriguées, le dispositif de soutien a permis, durant les deux dernières saisons, à plus de 400 agriculteurs de bénéficier d’aides agricoles en termes de matériels d’irrigation. Le dispositif de soutien devrait toucher d’autres agriculteurs, cette année, pour un accroissement de la production des céréales, a-t-on souligné. La DSA prévoit la programmation de campagnes de vulgarisation agricole et de contrôle.