<span style='text-decoration: underline;'>BMS</span>:<br><span style='color:red;'>La canicule affecte plusieurs wilayas du Nord du pays</span>

La canicule frappe plusieurs wilayas du Nord du pays avec des températures atteignant les 45 degrés, a annoncé lundi l’Office national de la météorologie qui a émis un bulletin météorologique spécial (BMS). Les wilayas de Sidi Bel Abbes, Relizane, Mascara, Chlef et Ain Defla où les températures oscilleront entre 43 et 45 degrés, sont placées en vigilance «orange» jusqu’à mercredi. Les wilayas de Tipaza, Alger, Blida, Boumerdes, Tizi Ouzou et Bejaia où les températures oscilleront entre 40 et 42 degrés, sont également placées en vigilance «orange» de mardi à mercredi, ajoute le BMS.