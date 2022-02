<span style='text-decoration: underline;'>CHUO</span>:<br><span style='color:red;'>La capacité d’oxygène augmentée à 33.000L</span>

La capacité de l’oxygène est pas sé à 33.000L, au niveau du centre hospitalo universitaire d’Oran CHUO pour faire face à toute future urgence ou l’apparition d’une pandémie à l’avenir, a-t-on appris jeudi dernier du directeur de cet établissement hospitalier Bettouaf El Hadj en marge d’une journée d’étude organisée sur la 4ème vague de la pandémie.

« Nous avons installé un nouveau évaporateur de 10000L au service de pneumologie (Glatar), qui s’ajoute à un premier évaporateur de 300L. Ce service composé également des services de chimiothérapie et chirurgie thoracique dispose actuellement de 200 sources d’oxygène après des travaux que nous avons réalisé sur place» dira le directeur, qui a rappelé que les deux générateurs d’oxygène offerts à l’hôpital par des donateurs ne pouvaient pas satisfaire un grand nombre de malades. «Il sont d’une capacité de 10 et 21 M3, j’ai décidé de mettre le premier au service de cardiologie et l’autre au service de chirurgie générale spécialement pour la chirurgie en cancérologie», précise-t-il. L’interlocuteur a ajouté que la 4eme vague n’a pas été très virulente. 45 cas positifs sont hospitalisés actuellement à l’hôpital d’El Kerma dont un en réanimation. Les chiffres ont révélé également que plus de 4000 personnes ont été hospitalisées lors de cette 4ème vague dont 12.5% ont été vaccinés seulement. Cette journée d’étude a permis à plusieurs intervenants d’analyser cette 4ème vague notamment le Pr Zoubir directrice de l’hôpital d’El Kerma qui a expliqué que cet hôpital d’une capacité de 60 lits est arrivé à 200 malades hospitalisés à cause du Covid-19 en août dernier à cause du variant Delta. Cette journée d’étude a été également une occasion pour honorer ceux qui ont été aux premiers rang de la lutte contre cette pandémie, qui a coûté la vie à plusieurs agents de la santé tous corps confondus.

Fethi Mohamed