<span style='text-decoration: underline;'>Industrie</span>:<br><span style='color:red;'>«La céramique algérienne est aux normes internationales»</span>

Le président de l’Association des producteurs et céramistes algériens, Mohamed-Moncef Bouderba a affirmé hier à Alger que l’industrie de la céramique en Algérie est aux normes internationales.

Lors de son passage sur les ondes de radio algérienne, M. Bouderba a précisé que la céramique algérienne est aujourd’hui aux normes internationales. « Nous maîtrisons la technologie, les coûts et la qualité », a-t-il assuré tout en soulignant que les premières expériences d’exportation sont encourageantes.

Dans ce sens, l’hôte de la Radio a appelé à un meilleur accompagnement logistique et bancaire des exportateurs algériens. Il a plaidé, en outre, pour une collaboration étroite entre la Banque d’Algérie et le secteur économique, et ce, afin d’arriver à une réelle réforme bancaire, qui prenne en charge la perte de change et la convertibilité du dinar. Pour M. Bouderba, l’objectif de cette requête est de « redonner aux algériens la confiance en leur monnaie ».

«Je suis pour une convertibilité intelligente, qui préserve les acquis sociaux, mais qui prenne également en considération la performance de l’acte économique », a estimé M. Bouderba tout en disant qu’il est temps de changer et d’accompagner le développement mondial. « Les rapports de force au niveau mondial sont en train de changer. L’Algérie doit se positionner en fonction de ses intérêts.», a-t-il prévenu.

L’hôte de la radio nationale a indiqué par ailleurs que l’Algérie doit sortir de sa tradition d’importateur. Mais, a-t-il souligné, cet objectif ne peut être atteint sans un soutien et un accompagnement sur les plans de la logistique et du transport, accompagnés d’une véritable révolution bureaucratique et bancaire, tout en affirmant que « l’Algérie accuse un certain retard dans les domaines de la logistique et du transport ». En dépit de la libéralisation du secteur et son ouverture récente à l’investissement privé, a indiqué l’invité de la radio nationale, il est nécessaire de moderniser les capacités de transport aérien, maritime et ferroviaire. Si ces conditions sont réunies, a estimé M. Bouderba, l’Algérie a une carte à jouer sur son commerce extérieur. « A nous de relever le défi », exhorte le président de l’Association des producteurs et céramistes algériens. Parlant du contexte du conflit entre l’Ukraine et la Russie, M. Bouderba a indiqué que cela ouvre des perspectives économiques pour la céramique algérienne. « Avec l’avantage économique sur le prix du gaz, la céramique algérienne est très concurrentielle » et pourrait, selon lui, « trouver sa place sur les marchés des pays du sud de l’Europe ».

Noreddine Oumessaoud