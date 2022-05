<span style='text-decoration: underline;'>Affabulations marocaines sur la situation dans les camps de réfugiés sahraouis</span>:<br><span style='color:red;'>La cinglante et magistrale riposte d’Amar Belani</span>

La plus grave des stupidités relayées par la machine de propagande marocaine est en rapport avec un prétendu enrôlement d’enfants soldats dans les camps de Tindouf. Une allégation démentie par tous les organismes et organisations non gouvernementales présents à Tindouf.

La situation dans les camps de réfugiés sahraouis a fait l’objet d’une stupide tentative de voiler la réalité de la part de la diplomatie marocaine. En réponse aux élucubrations, voire à l’escroquerie diplomatique, dont ont fait montre des responsables du Makhzen, l’Envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, Amar Belani, a rétabli les choses, démontrant la grande légèreté de la démarche qui a impliqué des ministres étrangers à leur insu. Le diplomate algérien met à nu ce stratagème mensongère, démontrant les falsifications éhontées de propos tenus à Rabat pour faire dire à des ministres des Affaires étrangère l’exact contraire de leur propos sur le dossier sahraoui. Mais là n’est pas la dernière trouvaille du régime marocain qui a dépêché au Parlement européen une délégation de députés marocains, qui n’ont rien trouvé de mieux à tenir des propos inexacts sur la position du Parlement européen sur la question du Sahara occidental. Et pour cause, le communiqué conjoint, publié à l’issue de d’une réunion interparlementaire moroco-européenne, consacrée exclusivement à la relation bilatérale entre le Maroc et l’Union européenne (UE), «ne contient pas un seul mot sur le Sahara occidental mais cela n’a pas empêché cette délégation de relayer, via l’agence de presse marocaine, des éléments obsolètes tirés de la propagande éculée de la diplomatie marocaine», lit-on dans un communiqué signé par Amar Belani. D’ailleurs, le président de la commission interparlementaire du côté européen, le député Andrea Cozzolino, astreint à la neutralité sur les questions d’ordre régionale, «a insisté dès le début de ladite rencontre sur le caractère exclusivement bilatéral de cette échéance, refusant tout débat mettant en cause une partie tierce», informe le diplomate algérien.

Ce que les Marocains ont ignoré en s’investissant «dans une opération de manipulation à travers une lettre ouverte qui recycle les poncifs périmés», note M.Belani. «Proférer, de manière aussi mensongère, que l’Algérie n’applique pas aux réfugiés sahraouis présents dans les camps de Tindouf, ni la Convention de Genève de 1951, ni son Protocole de 1967, n’est autre qu’une énième diversion car l’Algérie, en tant que pays d’asile, n’a jamais manqué à ses obligations découlant des instruments internationaux régissant le droit des réfugiés auxquels elle a adhéré», a affirmé le diplomate algérien.

Il y a lieu de rappeler qu’Alger avait, dès le déclenchement du conflit au Sahara occidental, autorisé l’Office du Haut-Commissaire aux réfugiés à se déployer en Algérie. Un fait reconnu et documenté dans les instances onusiennes.

La démarche de l’Algérie avait pour objectif premier d’ «apporter secours, protection et assistance aux réfugiés sahraouis, tout en veillant à lui fournir toutes les facilitations devant concourir à la mise en œuvre de son mandat», soutient M.Belani. Et à aucun moment le gouvernement algérien ne s’est opposé à des opérations de recensement des réfugiés présents dans les camps de Tindouf. L’Envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb estime donc que cette question, «qui fait l’objet d’une fixation marocaine obsessionnelle et maladive, n’est qu’un simple élément technique relevant d’un plus large package politique, interdépendant et indissociable du plan de paix adopté par les Nations unies en 1990».

Au sujet du prétendu «détournement» de l’aide humanitaire de l’UE destinée aux camps de réfugiés sahraouis à Tindouf, l’Envoyé spécial s’appuie sur le démenti cinglant apporté par le Commissaire européen chargé de l’aide humanitaire et de la réaction aux crises, Christos Stylianides, aux allégations de détournement des aides européennes. Les accusations marocaines sont stupides. Le diplomate algérien cite le document circulé aux membres de la Commission du contrôle budgétaire du Parlement européen, en date du 25 juillet 2016, par la Commission européenne, dans lequel cette dernière affirme «avoir effectué 24 missions de suivi et de contrôle durant l’année 2015 dans les camps des réfugiés sahraouis à Tindouf et que ses représentants sont présents sur les lieux deux semaines par mois, afin d’assurer l’utilisation la plus efficace des financements de l’Union européenne».

Yahia Bourit