<span style='text-decoration: underline;'>Entreprises et institutions financières</span>:<br><span style='color:red;'>La CIPA propose de créer une plateforme de coordination</span>

La création d’une plateforme de coordination entre les entreprises et les institutions financières est l’une des propositions que la Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA) présentera lors de la réunion de la coordination nationale du patronat (CNP), qui se tiendra la semaine prochaine.

C’est ce qu’a annoncé, hier, le président de la CIPA, Abdelwahab Ziani, lors de son passage sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale. Il a indiqué que cette plateforme constitue un outil qui permettra aux entreprises de gagner beaucoup de temps dans leurs démarches administratives. «La coordination nationale du patronat (CNP) se réunira la semaine prochaine et des propositions seront formulées à cette occasion, dans le but de faciliter le contact avec le secteur financier», a-t-il indiqué.

M. Ziani a estimé que la numérisation et la lutte contre la bureaucratie sont parmi les facteurs qui boostent l’économie nationale. «C’est avec cette manière d’agir que l’on pourra mettre fin à la bureaucratie ; notre économie est en train de remonter un peu, et si cette digitalisation s’installe, je pense qu’on pourra aller très loin», a-t-il plaidé.

Évoquant le nouveau code de l’investissement, le président de la CIPA a indiqué que celui-ci améliorera le climat des affaires tout en plaidant pour la révision des lois qui «bloquent l’industrie algérienne».

«Le climat des affaires va s’améliorer avec le nouveau code de l’investissement, mais il existe encore des lois qui bloquent l’industrie algérienne et justement la construction et la rapidité ; il va falloir mettre des dates limites de réponse dans chaque chose», a déclaré le président de la CIPA.

M. Ziani a cité d’autres facteurs qui constituent aussi la base pour relancer l’économie nationale, à savoir la transition énergétique et numérique «Il faut une stratégie articulée autour d’une autre organisation institutionnelle, loin de la bureaucratie qui freine le développement de nos sociétés», a-t-il plaidé. À propos de la lutte contre la bureaucratie, l’intervenant a affirmé qu’il faut lutter contre ce phénomène, rappelant dans ce sens l’engagement du chef de l’Etat. «Le président de la République l’a démontré par son travail que la bureaucratie est le premier ennemi de l’économie», ajoute-t-il, Pour le président de la CIPA, «la digitalisation doit s’installer pour devenir un point fort, afin de démonter cette bureaucratie qui est en train de retenir l’économie nationale».

M. Ziani explique que «la digitalisation va nous aider à mettre en transparence tout ce qui existe et tout ce qui est institutionnel. Nos entreprises doivent trouver toutes les informations dont elles ont besoin, à savoir les lois, les décrets et les autorisations dans la digitalisation», explique-t-il. Lors de ce même passage sur la chaîne III, le président de la CIPA propose également d’«unifier les institutions pour aller très vite».

Mohand. S