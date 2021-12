<span style='text-decoration: underline;'>Après le vol des câbles</span>:<br><span style='color:red;'>La cité Djamel sans téléphone ni Internet depuis un mois déjà</span>

Cela fait un peu plus d’un mois que les câbles téléphoniques ont été volés à la Cité Djamel. Cela fait donc un mois que les habitants, les commerces et les instituions se trouvant dans ce quartier d’Oran, sont coupés du monde. Une situation pénalisante à plusieurs niveaux et qui semble s’installer dans la durée.

Les résidents dans ce quartier d’Oran commencent à trouver le temps sérieusement long, d’autant plus qu’aucun signe de travaux de rétablissement des lignes téléphoniques ne semble avoir été engagé. Sans Internet ni téléphones les choses se corsent de plus en plus et commencent à irriter grandement les résidents, qui se demandent fatalement s’ils retrouveront ces outils de communication un jour. Il faut dire que les services d’Algérie Telecom paraissent se contenter de cet état, qui n’a pourtant rien de normal.

Les gens un peu philosophes comprennent que c’est là un coup de force majeure, puisqu’il s’agit d’un vol de câbles, mais ils ne conçoivent pas qu’ils puissent être laissés à leur sort une si longue période. On est même arrivé à se demander, comme nous l’a déclaré un vieux de la cité, s’il ne faut pas mettre une croix sur un éventuel retour des communications. Certains n’arrivent pas à comprendre comment AT n’a pas réagi jusque là et se demandent même si ses services se sont seulement penchés sur le problème.

D’autres, bien agacés par cette situation, se disent désespérés de voir le problème trouver un début de chemin de solution. Entre fatalisme, grogne et espoir, c’est tout un quartier qui attend que les services d’Algérie Telecom daignent enfin bouger et prendre sérieusement en charge ce problème qui commencent à peser sur toute une population, lasse d’attendre pendant tout ce temps.

N.G