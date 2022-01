<span style='text-decoration: underline;'>Financement du logement</span>:<br><span style='color:red;'>La CNL bientôt reconvertie en banque</span>

La CNL prendra le relais du trésor public et pourra ainsi gérer économiquement un secteur qui, jusque-là, a vu le social prédominer. Ainsi, en cédant la tâche du financement à une banque publique, l’Etat «professionnalise» le secteur, en ce sens que la CNL sera dans l’obligation de générer des plus-values.

Le processus de transformation de la Caisse nationale du logement (CNL) en banque a été lancé par le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville. Cette opération, quelque peu complexe, répond à un axe central dans le programme du président de la République. En effet, la création d’une banque du logement a été évoquée par le chef de l’Etat au tout premières semaines de son arrivée à la tête de l’Etat. Pratiquement l’opération consiste prioritairement en l’élaboration des textes juridiques nécessaires pour cette reconversion. Une fois le processus finalisé et la mue adoptée, la Caisse nationale du logement aura le plein statut d’une institution financière spécialisée dans le financement des projets de logements. C’est ce qu’a souligné, hier, en substance, le ministre de l’Habitat, Mohamed Tarek Belaribi. Intervenant à l’occasion de la cérémonie de signature d’une convention de financement entre l’Agence nationale de l’Amélioration et du Développement du logement (AADL) et le Crédit populaire d’Algérie (CPA), tenue au siège de la CNL, le ministre a clairement indiqué : «Nous sommes aujourd’hui dans l’un des sièges de la CNL qui sera reconvertie en une institution financière pour un meilleur financement des logements». Il faut savoir que la transformation de la CNL en banque du logement contribuera, estiment les observateurs, à une meilleure fluidification du mécanisme du financement des projets de construction de logements, en ce sens que les pouvoirs publics n’auront pas à gérer un aspect pour lequel ils ne sont pas forcément compétents. La CNL prendra le relais du trésor public et pourra ainsi gérer économiquement un secteur qui, jusque-là, a vu le social prédominer.

Ainsi, en cédant la tâche du financement à une banque publique, l’Etat «professionnalise» le secteur, en ce sens que la CNL sera dans l’obligation de générer des plus-values. Il va de soit que cela n’empêche pas un engagement de l’Etat auprès des classes défavorisées, mais il est entendu que dans le même temps, cela le soulage des classes moyennes qui, grâce à un pouvoir d’achat plus intéressant, auront l’opportunité d’accéder à la propriété immobilière à travers la CNL.

Même s’il est admis que toutes les banques ont dans leurs services, le financement d’acquisitions immobilières, il reste que la spécialisation de la CNL sera certainement bénéfique pour de nombreux citoyens et aussi de promoteurs immobiliers. Cela pour dire que le processus de reconversion de la CNL en établissement financier est un pacte gagnant-gagnant pour tous les intervenants dans la chaîne de l’immobilier en Algérie.

En tout état de cause, pour le ministre de l’Habitat est formel, l’opération de reconversion de la CNL en une institution financière est la meilleure méthode pour le financement des projets de logements.

Yahia Bourit