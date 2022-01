<span style='text-decoration: underline;'>Habitat</span>:<br><span style='color:red;'>La CNL sera transformée en établissement financier</span>

Afin de pouvoir contribuer au financement du logement, la Caisse nationale du logement (CNL) sera «très prochainement» transformée en établissement financier.

C’est ce qu’a indiqué hier le Directeur général de la CNL, Ahmed Belayat, dans un entretien paru au dernier numéro de la revue Batisseur.dz de la CNL. Ainsi, M. Belayat a fait savoir que la prochaine étape pour la CNL coïncidera avec sa transformation en un établissement financier dans le cadre d’une nouvelle philosophie de production du logement. «La CNL, en tant qu’établissement financier, veut se placer au centre d’une équation épargne-accès au logement», a précisé M. Belayat, tout en soulignant qu’«en tant qu’établissement financier, elle se doit, d’ores et déjà, de réfléchir à la mise en place de nouveaux produits pour collecter cette épargne et à financer le logement sur d’autres ressources que celles du budget de l’Etat. Ceci, selon lui, n’exclut pas, bien sûr, que nous mettions d’autres produits financiers sur le marché».

Dans le même sens, il a précisé que «la CNL n’a pas la prétention d’être une banque à guichet, ni une banque commerciale classique». «En tant qu’établissement financier c’est d’organiser la collecte de l’épargne des ménages à travers les réseaux bancaires, les agences d’Algérie poste et permettre ainsi à l’Etat de financer le logement sur d’autres ressources que celle du Trésor», a-t-il expliqué précisant que ce nouveau schéma sera accompagné par une évaluation plus fine de la demande et un dispositif d’octroi des aides mieux ciblé pour les différents segments de logements qui seront mis en place. «Il ne faut pas oublier que l’épargne est devenue un produit commercial sur lequel se concurrencent toutes les banques depuis que l’on a supprimé ce lien entre l’épargne et accès au logement», a souligné M. Belayat,

Le DG de la CNL indique que dans tous les pays du monde, la ressource stable qui permet de financer le logement est l’épargne des ménages. Il a tenu à noter que l’équation épargne-logement n’est pas une innovation, ni un renoncement à des acquis. Il a rappelé, en outre, que c’est à partir de 1998 que la règle de l’épargne a été abandonnée. «L’épargne-logement était la règle dans les années 70. Le statut d’épargnant était la condition nécessaire pour accéder à n’importe quel logement initié par le secteur de l’Habitat. Il y avait un financement mixte Trésor, fonds d’épargne», a-t-il expliqué, ajoutant que c’est en 1973 que les pouvoirs publics avaient inauguré le lancement du produit location-vente. Pour lui, l’initiative avait pour but de promouvoir une mixité sociale à travers l’implantation sur un même site de logements relevant du locatif et d’autres de l’accession à la propriété.