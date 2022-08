<span style='text-decoration: underline;'>FACE À LA SALETÉ ET À LA DÉGRADATION DU CADRE DE VIE DANS LA VILLE</span>:<br><span style='color:red;'>La colère du wali Saayoud</span>

Le wali d’Oran Said Saayoud n’a pas mâché ses mots avant-hier lors d’une réunion sur l’hygiène de la ville. Cette réunion qui a regroupé plusieurs responsables est devenue nécessaire suite à la situation catastrophique de l’hygiène dans la ville d’Oran, où l’image s’est bien dégradée depuis la tenue des jeux méditerranéens 2022.

Une situation qui a entrainé l’apparition de plusieurs points noirs. cette réunion a été tenue en présence du secrétaire général de la wilaya, le directeur de l’administration locale par intérim, le chef du cabinet du wali, les cadres de la wilaya, le chef de la daïra d’Oran, le P/APC d’Oran par intérim, le directeur de la division de l’hygiène et l’assainissement de la commune d’Oran, le chef de la daïra d’Es-Senia, le P/APC d’Es-Senia ainsi que la directrice de l’environnement et les directeurs des Epics de la wilaya et les directeurs et délégués de la commune d’Oran. Lors de cette rencontre, le wali a porté la responsabilité de cette situation aux services des communes et les entreprises de collecte des ordures. Il n’a pas caché son mécontentement, en affirmant que des mesures seront prises contre le P/APC qui néglige la mission de collecte en milieu urbain du grand groupement d’Oran. Le wali a donné des directives au directeur de l’Epic Oran propreté et le directeur de la DHA de la commune d’Oran pour organiser le travail avec les partenaires dont la mission est le nettoyage et la collecte des ordures ménagères. Le chargé de l’environnement dans la wilaya et le secrétaire général de la commune d’Oran ont été chargé de recenser les agents d’hygiène au niveau des délégations communales et les équipements utilisés dans la collecte des ordures et de régler tout ce qui est lié à l’hygiène. Le wali a encore une fois rappelé que l’hygiène est une mission des communes, insistant sur la propreté du tracé du tramway.

Fethi Mohamed