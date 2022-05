<span style='text-decoration: underline;'>JM-2022</span>:<br><span style='color:red;'>La commission de coordination du CIJM en visite de travail à Oran</span>

La commission de coordination relevant du Comité international des jeux méditerranéens (CIJM) entamera mercredi une visite de travail à Oran pour examiner les dernières préparatifs en vue de la 19e édition des JM prévue cet été dans la capitale de l’Ouest du pays, a-t-on appris mardi des organisateurs de l’évènement.

Au programme de cette nouvelle visite à Oran, des réunions avec les 12 commissions relevant du comité d’organisation local des JM que dirige le gouverneur de la manifestation, Mohamed Aziz Derouaz, affirme-t-on de même source. Il est prévu aussi que les hôtes d’Oran effectuent des visites d’inspection aux différents sites de compétition concernés par le rendez-vous sportif méditerranéen, notamment les derniers équipements non encore livrés, tels que le centre nautique et la salle omnisports, tous les deux relevant du nouveau complexe sportif d’Oran.

La mission de la commission de coordination du CIJM sera clôturée jeudi par une conférence de presse, qui sera donnée par son premier responsable pour évaluer ses travaux, indiquent les organisateurs. Présidée par le Français, Bernard Amsalem, cette commission a accompagné les organisateurs des JM depuis le début des préparatifs de ce rendez-vous. Ses membres commencent à débarquer à Oran dès ce jour, précise-t-on.

La ville d’Oran avait accueilli, en mars dernier, les travaux du comité exécutif du CIJM présidé par l’Italien Davide Tizano qui s’était dit, au cours de sa conférence de presse qu’il a animée à l’issue de son séjour à El Bahia, qu’il était satisfait de l’avancement des préparatifs en vue du rendez-vous méditerranéen. M. Tizano a été également impressionné par les nouvelles infrastructures sportives construites en prévision des JM et celles ayant bénéficié d’importants travaux de réaménagement. Les JM d’Oran, initialement prévus pour l’été 2021, ont été reportés d’un an à cause de la crise sanitaire mondiale liée à la propagation du Coronavirus. Ils auront finalement lieu du 25 juin au 5 juillet 2022, rappelle-t-on. C’est la deuxième fois que l’Algérie accueille cette manifestation sportive après l’avoir organisé à Alger en 1975 à l’occasion de la 7ème édition.