<span style='text-decoration: underline;'>POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19</span>:<br><span style='color:red;'>La commission de tourisme de wilaya poursuit ses sorties au niveau des plages</span>

Dans le cadre du vaste pro gramme des activités pour lutter contre la propagation de l’épidémie du Covid-19, les services de la commission du tourisme de wilaya inspectent les plages de la corniche oranaise pour veiller à l’application des consignes sanitaires préventives au niveau desdits lieux.

Ces services sensibilisent les estivants sur ledit virus et insistent sur le port obligatoire de la bavette au niveau des plages et sur le respect impératif de la distance de sécurité en installant les parasols, les tables et les chaises et à l’organisation également du stationnement des véhicules au niveau des parkings des plages. Lesdits services s’impliquent sur le terrain pour le bon déroulement de la saison estivale qui a démarré tardivement cette année suite à la crise sanitaire qui sévit et qui plonge le pays dans des conditions assez compliquées qui se sont répercutées sur plusieurs plans. Dans le même cadre, lesdits services ont mentionné que depuis le début de la saison estivale, des sorties sont organisées au niveau des plages qui relèvent des communes d’Ain El Kerma, d’El Ancor, de Bousfer ainsi que des plages au niveau de Ain El Türck. Ladite opération se poursuivra durant toute la période de ladite saison. Lesdits services ont pour but, d’éviter la contamination au niveau des plages et de permettre aux estivants de passer un bon été sans enregistrer de nouveaux cas positifs. Des affiches d’informations et de conseils préventifs sur ledit virus ont été collées au niveau des plages pour rappeler aux estivants de suivre les mesures sanitaires de protection.

Bekhaouda Samira