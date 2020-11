<span style='text-decoration: underline;'>Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>La commission de wilaya d’Oran tire la sonnette d’alarme</span>

La situation épidémiologique à Oran est « un peu alarmante », a expliqué jeudi dernier le docteur Youcef Boukhari chef de service de prévention à la direction de la santé et de la population de la wilaya.

Cette situation est due à l’augmentation du nombre des cas ces deux dernières semaines due en grande partie au «non respect des mesures préventives notamment dans les moyens de transport », dira notre interlocuteur.

Le même responsable a expliqué également que cette situation est due au non respect des mesures préventives au niveau des moyens de transport, notamment, les taxis inter wilayas et les bus «ce n’est pas logique qu’un taxi ou un chauffeur clandestin effectue des navettes inter wilayas avec des passagers qui ne respectent pas les mesures préventives tout au long du trajet ». Le docteur Youcef Boukhari a annoncé une bonne nouvelle, qu’aucun cas n’a été signalé au niveau des mosquées, «les enquêtes épidémiologique lancées ont démontré qu’aucun cas n’a été signalé au niveau des mosquées où on aperçoit un respect rigoureux des mesures préventives notamment le port de la bavette et la distanciation physique », précise t-il. Concernant la prise en charge, le responsable a rappelé que le nouvel hôpital de Sidi Chahmi d’une capacité de 240 lits qui est dédié a la prise en charge des cas du Covid-19, est occupé actuellement à hauteur de 30%.

D’autres nouveaux hôpitaux peuvent être mobilisés en cas d’une nouvelle recrudescence alarmante du nombre des cas. Notons que le coronavirus à Oran a également touché une enseignante dans une école primaire à Hai Sabah ainsi qu’un élève dans une école primaire privée alors que deux autres enseignantes demeurent des cas suspects. Plusieurs mesures ont été prises dans ce cadre pour éviter de nouveaux cas au niveau de ces établissements scolaires.

Notons que le wali d’Oran Messaoud Djari a présidé jeudi dernier une réunion de la commission de sécurité de la wilaya élargie aux membres de la cellule de wilaya de lutte contre la propagation de la pandémie qui représente selon la wilaya, un danger pour la santé publique.

Cette réunion a permis de discuter des solutions qui permettront l’accompagnement du plan sanitaire de la wilaya pour faire face à cette pandémie. Ces mesures doivent être accompagnées par la conscience des citoyens pour le respect des mesures préventives.

Fethi Mohamed