<span style='text-decoration: underline;'>CM 2022/barrages (Algérie-Cameroun)-Réclamations</span>:<br><span style='color:red;'>La commission des arbitres de la Fifa répond à la FAF</span>

La Fédération algérienne de football (FAF) a indiqué dans la nuit de vendredi à samedi avoir reçu un courrier de la commission des arbitres de la Fédération internationale de football (Fifa) relative à sa réclamation concernant les incidents dus à l’arbitrage du Gambien Bakary Gassama du match Algérie-Cameroun (1-2, a.p), comptant pour les barrages (retour) du Mondial 2022, et que ces incidents “”ont été examinés avec soin par les deux arbitres vidéo’’.

Dans son courrier adressé vendredi à la FAF, la Commission des arbitres de la FIFA indique: “”Nous regrettons que, selon votre appréciation, les décisions des arbitres aient pu influer négativement sur le cours de la rencontre. Nous avons pris bonne note des éléments de votre courrier et nous pouvons d’ores et déjà vous garantir que l’ensemble des incidents survenus pendant le match ont été examinés avec soin par les deux arbitres vidéo, conformément aux lois du jeu et au protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage’’. Le courrier de la Commission des arbitres de la FIFA a été publié sur le site officielle de la FAF. La fédération algérienne de football, rappelle t-on, avait introduit, sur recommandations de ses conseils juridiques, une requête auprès de la FIFA à l’effet de faire examiner son dossier de réclamation relatif à la rencontre “”Algérie-Cameroun “”, jouée à Blida, par la Commission des arbitres de l’instance mondiale. La FAF s’était appuyée dans son dossier sur la nécessité de revenir aux enregistrements vocaux qui ont eu lieu entre le directeur de jeu Bakary Gassama et les arbitres de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR). L’équipe nationale avait échoué à se qualifier au Mondial 2022 au Qatar, en s’inclinant lors de la seconde manche des barrages face au Cameroun (1-2, après prolongation) le 29 mars dernier à Blida. Lors du match aller, joué le 25 mars au stade de Japoma de Douala, les ½ Verts » s’étaient imposés (1-0).