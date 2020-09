<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1</span>:<br><span style='color:red;'>La Commission médicale de la FAF invite les clubs à préparer leurs dossiers médicaux</span>

La Commission médicale de la fédération algérienne de football (FAF) a invité l’ensemble des clubs de la Ligue 1 de procéder à la préparation de leurs dossiers médicaux, en attendant l’autorisation des autorités sanitaires et le ministère de la Jeunesse et des Sports à reprendre la compétition, indique mercredi un communiqué de l’instance fédérale.

«Faisant suite à la réunion du 26 août 2020 regroupant la Fédération algérienne de football (FAF), la Ligue de football professionnel (LFP) et les clubs professionnels de la Ligue 1 où il a été décidé d’un championnat classique à 38 journées pour la saison 2020/2021, la Commission médicale fédérale invite l’ensemble des clubs concernés de procéder à la préparation de leurs dossiers médicaux pour une bonne reprise, en attendant l’autorisation des autorités sanitaires et le ministère de la Jeunesse et des Sports et l’ouverture des infrastructures sportives.»,

précise la même source.

A ce titre, les clubs concernés sont priés de présenter à la Commission médicale fédérale une attestation de consentement du club aux examens médicaux d’avant compétition, un dossier médical conforme au modèle défini par la Commission médicale fédérale et un certificat médical de non contre-indication à la pratique du football. Les clubs doivent également présenter une attestation de consentement du joueur relative au contrôle antidopage ainsi qu’une déclaration sur l’honneur d’absence de symptômes d’infection par la COVID-19. Les pouvoirs publics n’ont pas encore autorisé les clubs de l’élite à reprendre l’entraînement.

Le gouvernement a chargé le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS) Sid Ali Khaldi d’examiner, avec les différentes fédérations sportives, la possibilité de reprise progressive des activités et manifestations sportives à huit clos, selon des protocoles sanitaires adaptés à chaque discipline.