<span style='text-decoration: underline;'>COVID-19</span>:<br><span style='color:red;'>La commission médicale fédérale appelle à la vaccination de tous les acteurs</span>

La commission médicale de la Fédération algérienne de football (FAF) a appelé l’ensemble des acteurs à la vaccination «dès que possible », pour faire face à la propagation de la Covid-19, a indiqué l’instance fédérale jeudi sur son site officiel.

«Face à la quatrième vague de la pandémie de la Covid-19 et à une situation plus qu’inquiétante, la Commission médicale fédérale de la FAF appelle les acteurs du football à prendre les dispositions nécessaires pour le déroulement des quelques journées restantes du championnat professionnel de Ligue 1, notamment la vaccination de tous les acteurs dès que possible», a écrit la FAF.

Le dernier bilan dévoilé mercredi par le ministère de la Santé a fait état de 1.221 nouveaux cas confirmés de Covid-19 et 15 décès. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 157.005 et 3.994 décès.

La commission médicale fédérale, présidée par le Dr Yacine Zerguini, a appelé également au «renforcement des mesures de distanciation, le respect du port des masques, ainsi que le respect strict des mesures d’hygiène». Alors que la Ligue 2 amateur a pris fin avec l’accession du RC Arbaâ et du HB Chelghoum Laïd, la Ligue 1 professionnelle en est à sa 33e journée, prévue vendredi, soit à six journées de l’épilogue.