<span style='text-decoration: underline;'>Série de démolitions à Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>La commune se réapproprie l’espace public</span>

Un véritable mini plan Marshall semble, enfin se concrétiser à Aïn El Türck avec cette large opération de réhabilitation de l’espace public initiée depuis quelques semaines par l’APC d’Aïn El Türck sous le parrainage de la wilaya d’Oran, sans qui, toute tentative aurait été vouée à l’échec, comme cela se produisit par le passé, période lors de laquelle, l’autorité locale était incapable de déloger un simple vendeur à l’étalage ou de démolir un muret.

Cette fois ci, le taureau est pris par les cornes, les engins mécaniques des services techniques de l’APC, longtemps silencieux, se sont mis en branle pour terrasser toute construction ou extension illicite et mettre fin au règne ravageur qui a duré plusieurs décennies d’une horde d’individus qui s’étaient accaparés l’espace public, défiant la loi et l’autorité publique. Identifiés dans une longue liste, nombre de points noirs ont été la cible des services techniques avant de passer à la trappe, à l’instar de cette construction illicite jouxtant la place du 20 Août, qui semble-t-il, servait de refuge pour des fugueuses et des filles de mauvaises mœurs, ou encore de ces habitations érigées illégalement le long des plages , parfois à même la roche ou carrément sur le sable. Même le marché communal d’Aïn El Türck, sis en plein centre ville, a été débarrassé des étalages informels et vu les extensions illicites complètement rasées, au grand bonheur des citoyens qui retrouvent un espace dont ils avaient oublié jusqu’à son ancienne configuration.

L’opération, qui n’est qu’à son début, sera de longue haleine nous confie-t-on, mais elle se poursuivra au fur et à mesure et sans relâche jusqu’à l’éradication totale des points noirs qui ont défiguré, ou plutôt transformé l’image de la ville balnéaire, pour ne pas dire clochardisé. Il est également question de l’éradication prochaine d’un bidonville né en plein cœur de la commune en lieu et place de l’ex-centre commercial « Azur Market» appartenant au groupe Khaouadja, détruit lors d’un gigantesque incendie qui l’avait complètement calciné et baptisé « El Firma » par ses occupants, des marginaux et des familles à la quête d’un toit, venues essentiellement de quartiers populaires d’Oran et dont le nombre dépasserait, la centaine. Ce bidonville était devenu un authentique coupe-gorge et où se côtoient les vices en tout genre. Aux dernières nouvelles, sa population ferait l’objet, croit-on savoir, d’un imminent transfert vers un des pôles urbains d’Oran. En apprenant la nouvelle, un grand « ouf » de soulagement est poussé par la population locale. Cela dit, il faut reconnaître que la commune d’Aïn El Türck retrouve peu à peu son image d’antan, du moins au niveau des placettes et des artères principales, ce qui ne laisse pas indifférents ses habitants tout autant que les visiteurs et les vacanciers qui ne manquaient pas à chaque escale, d’exprimer leurs regrets face à l’état de délabrement dans lequel a été plongée cette station balnéaire, l’une des plus prisées d’Algérie et l’une des plus fréquentées, mais partiellement fuie ces dernières années. Toutefois, le grand rush citoyen observé ces dernières semaines vers les plages de la corniche oranaise, indique, on ne peut mieux, une certaine réconciliation des visiteurs avec leurs stations balnéaires préférées. Cela est de bon augure et pour l’activité touristique et l’activité commerciale qui ont longtemps souffert d’une part de l’impact de l’épidémie et de l’autre, de la dégradation de l’état général du site. Il n’est jamais trop tard pour bien faire, dit l’adage et c’est tant mieux pour cette belle région côtière et sa population.

Karim Bennacef