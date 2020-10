<span style='text-decoration: underline;'>Sélection algérienne de football</span>:<br><span style='color:red;'>La conférence de presse de Belmadi en points</span>

Divers sujets ont été abordés lors de la conférence de presse virtuelle animée mercredi par le sélectionneur national, Djamel Belmadi, depuis Villach (Autriche) en vue des matchs amicaux contre le Nigeria et le Mexique, prévus respectivement les 9 et 13 octobre en Autriche et aux Pays-Bas:

Coronavirus: Djamel Belmadi est revenu sur la situation sanitaire difficile causée par le nouveau coronavirus. «Je salue le peuple algérien et le corps médical qui, aujourd’hui, est le vrai héros. Je tiens à leur dire vraiment que vous êtes nos héros. Allah Yarham les gens décédés et je souhaite prompt rétablissement aux malades. J’espère que ce virus arrive à sa fin».

Benlamri: Le coach national a réagi sur l’un des piliers des «Verts» champions d’Afrique-2019, Benlamri, qui s’est engagé avec le club français de Lyon. «On doit le féliciter car il mérite tout ce bonheur. C’est vrai, pendant toute cette période où il était sans club, nous étions tous inquiets car c’est un joueur très important de l’équipe nationale et on souhaitait qu’il trouve très rapidement un club, chose faite avec un grand de France, demi-finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions. Quoi qu’il arrive, il sera dans un environnement professionnel où il y aura beaucoup de rigueur, il sera obligé d’élever son niveau de jeu et de s’appliquer dans son métier».

Slimani: Belmadi a, en outre, abordé la situation de l’attaquant Slimani qui est dans le flou depuis quelques semaines. «Je sais qu’il a eu beaucoup d’opportunités de signer ici et là, mais peut-être qu’il ne maîtrise pas complètement la situation car son club (Leicester City, ndlr) a ses revendications. Je sais qu’il voulait assister à ce stage et aux deux rencontres, mais malheureusement ce n’est pas le cas. Ce n’est pas terminé pour lui car le mercato en Angleterre n’est pas encore fermé. J’espère qu’il trouvera un club et aura du temps de jeu. Il aurait pu signer dans des pays du Golfe mais il n’a pas voulu, préférant jouer en Europe parce qu’il a de l’ambition. C’est un joueur motivé qui veut progresser».

Youcef Belaïli: Au sujet du joueur du Ahly-Djeddah (Arabie saoudite), Belamdi a qualifié sa situation d’»impasse». «Certes, Youcef est un joueur important de l’équipe nationale mais malheureusement il est dans une impasse. J’ai pu l’avoir et je lui ai dit ce que j’avais à lui dire et il sait ce que je pense. J’espère qu’il trouvera une solution pour sa carrière car tout le monde souhaite le voir jouer en équipe nationale. On va suivre ça attentivement».

Mehdi Zerkane: Le milieu offensif des Girondins de Bordeaux, convoqué pour la première fois avec les «Verts», a été suivi par le coach national pendant une bonne période. «C’est un jeune joueur que j’ai suivi pendant sa préparation cet été. Il a toutes les qualités pour faire une belle carrière. C’est vrai, il n’a pas trop joué car il est jeune. Il a démarré la saison comme titulaire avec Bordeaux mais malheureusement il s’est fait expulser au bout de 20 minutes puis le lendemain, il s’est blessé et il était absent pendant cinq semaines. Il arrive à court de compétition et j’ai grandement hésité à l’appeler. Nous savons qu’il aurait pu opter pour la France ou le Maroc mais il a choisi l’Algérie et il a montré son intérêt à nous rejoindre».

Zineddine Ferhat: Le milieu du club français de Nîmes, qui a ressenti des douleurs lors des entraînements, pourrait rater les deux matchs. «Je pense que sa participation est compromise car il a eu un petit souci aux entraînements».

Youcef Atal: Belmadi n’a pas caché son inquiétude au sujet du latéral niçois, de nouveau blessé. «On bosse avec lui du mieux qu’on peut. On est assez inquiets et on peut juste communiquer avec lui pour des conseils. Il faut que vous sachiez que ce qui se passe en club, on ne le maîtrise pas malheureusement. Dès qu’il reprend il se blesse, et je pense qu’il est en difficulté psychologique. Je lui souhaite un prompt rétablissement, j’espère qu’il sera fort. C’est un joueur qu’on aime, je suis obligé de me soucier pour lui, il sait qu’on est derrière lui».

Abdeslam Ouaddou: Accepté dans le staff des «Fennecs», Belmadi s’est montré fier de collaborer avec son ancien partenaire. «C’est vrai qu’on ne fait pas entrer n’importe qui, mais là c’est une personne que je connais très bien. C’est un frère et un ancien partenaire à moi qui m’a déjà aidé. Il est venu ici pour terminer la dernière étape d’une licence Pro. On lui souhaite beaucoup de bonnes choses parce qu’il veut s’impliquer».

Madjid Bougherra: L’ancien international et actuel entraîneur des locaux se trouve pour la première fois avec le staff technique élargi des «Verts». «Il est là parmi nous. Aujourd’hui, sa position est entraîneur des locaux et il a de belles échéances à préparer comme le Championnat d’Afrique des nations (CHAN). En attendant, il est proche de moi et il fait partie de mon staff élargi. Quand il n’a pas de stage avec son équipe, il sera avec moi. Je lui souhaite beaucoup de bonnes choses et une belle carrière d’entraîneur pour Madjid et Abdeslam Ouaddou».