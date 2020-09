Le Conseil des ministres a donné le ton de la rentrée politique. Celle-ci, à n’en pas douter, sera concentrée sur le prochain référendum sur la révision constitutionnelle. Il est clair, en effet, que le sujet de la nouvelle Constitution ne tardera pas à prendre le dessus sur le reste du menu politique mis sous le boisseau par la pandémie de la Covid-19. Il faut savoir que la procédure qui consiste à consulter le peuple est bien partie pour susciter un réel débat national digne de ce nom. Et pour preuve, en l’absence d’un débat fécond, ce seront les adeptes des fake news et leur relais sur la Toiles qui prendront l’initiative. C’est dire que la mission de l’exécutif, mais également de l’ensemble de la classe politique, sera double. Il faut mobiliser les Algériens pour aller voter, en plus de devoir faire face aux chahuteurs de tout bord. Le fait est que dans notre pays, il manque un aspect nécessaire qu’il faut construire. Il s’agit de la crédibilité de tout processus en rapport avec la consultation populaire. Et pour cause, si la mécanique de la décision politique en occident est assez simple, puisqu’elle repose sur un moteur infaillible : le suffrage universel, il n’est pas encore au point chez-nous. En France, en Italie, en Grèce et ailleurs en Europe, les crises se gèrent dans les urnes. C’est cela la parade démocratique aux contraintes que rencontrent les peuples.

Dans les sphères à déficit démocratique évident, les conflits se gèrent à coup de bâton, voire à coup de canon pour certains. Les suffrages universels ne ramènent pas grand-chose dans les corps politique et social de la société. Lorsque les pays en question sont frappés par la crise économique, le changement de gouvernement et de majorité au pouvoir, avec en prime des promesses d’amendement profond des Constitutions de ces pays, n’a pas agi sur le moral des citoyens. Ces derniers continuent à croire que seuls la rue, l’émeute et l’expression publique de la frustration politique constituent des armes efficaces pour la gestion de la crise. Pourtant, les plus censés savent que ce genre de comportements aggrave la crise au lieu de la solutionner.

Chez-nous en Algérie, après un formidable mouvement populaire qui a démontré l’attachement du peuple à la voie pacifique et la détermination des autorités à sauvegarder la paix civile, le prochain référendum sur la Constitution paraît comme chance à saisir pour passer du statut d’une société qui règle ses comptes dans la rue, à celle qui privilégie l’urne pour apporter un changement dans la sphère politique. C’est dire que la spécificité algérienne dans ce monde en ébullition tient dans sa position à mi-chemin entre un genre de nation en prise avec ses démons intégristes et un autre groupe de pays qui a réussi à crédibiliser le processus de consultation populaire. En somme, pour ces pays, le vrai arbitre, c’est le peuple. Quand le peuple dit son mot, les politiques se taisent et exécutent.