<span style='text-decoration: underline;'>Cap Blanc</span>:<br><span style='color:red;'>Des séjours de détente au profit des enfants cancéreux</span>

L’association oranaise d’aide aux enfants cancéreux (AAEC) organise durant ce mois de juillet, des séjours de détente au profit des enfants en rémission de cancer, au centre de convalescence «Souiyah Lahouari» de Cap Blanc.

«Nous renouons avec nos traditions en organisant un

séjour en colonie de vacances au profit de 36 enfants cancéreux pendant 20 jours à Cap Blanc», indique Mohamed Bensekrane, président de l’AAEC. «Ces excursions permettent aux enfants de retrouver les petites joies de la vie qui leur donnent une nouvelle force morale, si nécessaire à la réussite de leur traitement.

À les voir, ce sont des enfants comme les autres et il est difficile de croire qu’ils sont confrontés à une maladie lourde», affirme un animateur bénévole. Situé au cœur d’un site forestier agréable, ce centre de vacances dispose de toutes les commodités pour les jeunes malades: des chalets sont aménagés pour l’accueil, l’hébergement, la restauration et l’animation culturelle pour un séjour de détente. «Ces enfants ont besoin de moyens échappatoires et c’est vraiment une bonne occasion pour eux de couper avec ce monde de difficultés. Cette expérience apporte aux enfants beaucoup de joie et de bonheur. Les enfants atteints de cancer sont une vraie leçon de vie.

Ils ne se plaignent pas, ils vivent l’instant présent», affirme l’animateur. Selon ce dernier, «le but de ces séjours n’est pas seulement de faire sortir ces enfants du quotidien lourd fait d’hospitalisations et de parents inquiets, mais aussi de leur apprendre à se dépasser. Notre travail, c’est de connaître leurs zones de confort et de panique et de les guider vers des défis, les encourager et revenir sur leurs victoires», dit-il. «C’est une thérapie récréative qui passe par le jeu pour faire en sorte que l’enfant reprenne confiance en lui. Une méthode qui semble porter ses fruits», souligne cet animateur bénévole. Cette association organise chaque année des camps de vacances où les enfants en rémission de cancer peuvent profiter eux aussi de vacances, en toute tranquillité et avec tout l’accompagnement requis. «Organiser ce camp demande une grande capacité d’adaptation et de flexibilité.

Il est important de s’adapter au rythme des enfants. Ce que les enfants aiment, c’est de passer des moments de détente avec d’autres enfants qui ont la même maladie qu’eux. Ils font beaucoup d’activités sympathiques et gardent de très bons souvenirs», souligne ce militant associatif. Active depuis 33 ans, cette association est célèbre pour avoir été fondée par plusieurs personnalités d’Oran dont l’homme de théâtre Abdelkader Alloula. L’association dispose d’un centre d’accueil «Dellal Boumediene» au niveau de la rue Mirauchaux, qui assure la prise en charge des malades, l’hébergement des parents provenant de wilayas lointaines ainsi que l’organisation de conférences médicales et d’autres activités culturelles. Cette association qui dispose d’un bureau au centre anti cancer de Misserghine, apporte une aide précieuse aux enfants, mais aussi aux parents en prenant en charge, sur un plan médical, les frais des interventions externes à l’hôpital (analyses, scanners, etc.) et, sur un plan social, les animations périodiques et les loisirs offerts aux enfants pour rendre leur quotidien meilleur.

Imad.T