<span style='text-decoration: underline;'>Une méga opération de vaccination contre la covid-19 débute aujourd’hui</span>:<br><span style='color:red;'>La course contre la montre est lancée</span>

Pour éviter l’arrivée éventuelle d’une quatrième vague de la pandémie du coronavirus ou l’apparition d’un nouveau variant, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a insisté jeudi dernier sur l’importance de la vaccination, alors qu’une vaste campagne vaccinale sera lancée à partir d’aujourd’hui aux quatre coins du pays.

Lors d’une réunion en visioconférence avec les directeurs de la santé, le Pr Benbouzid a souligné la «nécessité de la vaccination pour éviter la récurrence de tout autre scénario, en particulier avec l’émergence du nouveau mutant, ainsi les craintes de l’émergence d’une quatrième vague subsistent, il est donc nécessaire de rester prudent et de faire preuve de vigilance en intensifiant les opérations de vaccination au niveau national. Lors de cette réunion, durant laquelle des instructions et des directives nécessaires ont été adressées aux directeurs de la santé, le Pr Benbouzid a fait le point sur les derniers préparatifs de la vaste campagne de vaccination qui sera lancée aujourd’hui, samedi 4 septembre. «Pour achever les récents préparatifs logistiques du lancement samedi de la plus grande opération de vaccination dans les différentes wilayas du pays, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a tenu, jeudi, 2 septembre 2021, une réunion en visioconférence avec les directeurs de la santé, pour donner les instructions et les directives nécessaires», précise un communiqué du ministère. Le ministre n’a pas manqué, à cette occasion, de donner des instructions aux directeurs de la santé afin que la vaccination contre le coronavirus touche les zones enclavées, des localités qui se trouvent loin des structures sanitaires. Dans le même contexte, le ministre a ordonné aux directeurs de la santé de «mobiliser tout le monde pour faire de cette campagne un succès, notamment dans les zones enclavées loin des établissements hospitaliers, pour toucher le plus grand nombre de citoyens», a indiqué le communiqué du ministère de la Santé.

Il convient de rappeler enfin que le ministère de la Santé lancera, à partir de ce samedi, la plus grande campagne nationale de vaccination anti-Covid-19, qui permettra au plus grand nombre de citoyens, travailleurs et enseignants de bénéficier de doses de vaccination contre le virus pour assurer une rentrée sociale et scolaire dans la calme et en toute sécurité.

Une rencontre via visioconférence s’est tenue lundi dernier avec les directeurs de la santé durant laquelle le Pr Benbouzid a fait état de «préparatifs pour lancer la plus grande opération nationale de vaccination, à partir du 4 septembre prochain, en coopération avec plusieurs secteurs ministériels et en coordination avec les walis et les maires».

Le ministre avait affirmé que cette opération qui durera une semaine, coïncidant avec la rentrée sociale, vise à faire vacciner le plus grand nombre de citoyens à travers la mobilisation de tous les professionnels du secteur de la santé en coordination avec les autres secteurs. L’objectif est d’élargir la vaccination à l’ensemble des wilayas du pays et mettre en place une cartographie sanitaire pour toucher toutes les localités notamment les zones d’ombre. Il convient de signaler qu’une journée portes ouvertes sera organisée le 11 septembre prochain dont l’objectif est de faire l’évaluation de cette large campagne de vaccination d’une durée d’une semaine.

Samir Hamiche