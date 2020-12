Dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19, on n’est plus dans la course au vaccin, mais bien dans la course à la vaccination. Plusieurs pays et en particulier les plus riches ont déjà commencé à vacciner leurs populations ou sont sur le point de le faire.

Ainsi et après que tout ce beau monde répétait que la vaccination ne saurait débuter qu’après l’aval de l’Organisation mondiale de la santé, il apparaît clair que ce quitus n’a plus droit de cité, et tout le monde se réfère à ses seuls organismes locaux. En Occident on est déjà entré dans une toute autre phase politique, et les gouvernements de ces pays ont clairement fait le choix de sortir de cette délicate étape qui a sérieusement ébranlé leurs économies, mais également posé de sérieux problèmes de démocratie et de garantie et respect des libertés individuelles et collectives. Et à cela, il faut aussi ajouter de lourds bilans en pertes humaines et en cas de contamination.

Selon les derniers bilans ce virus a déjà fait 1.584.659 morts et contaminé 69.364.124 personnes dans le monde. Un dilemme stressant pour ces gouvernements qui réalisent qu’il n’est presque plus possible de continuer à gérer la pandémie en se contentant de suivre les orientations de l’OMS. Les annonces de pfizer et Moderna ont pesé grandement dans les décisions de Washington, Paris, Berlin, Londres ou d’autres grandes capitales, qui ne pouvaient tourner le dos à une telle aubaine et à des vaccins potentiellement d’une grande efficacité.

Et de facto, dans une telle situation, l’OMS s’est retrouvée à la marge. Désormais pour beaucoup de pays, elle n’est plus la référence et ses appels à la prudence face aux nouveaux vaccins ne passent plus. Et au lieu d’être un acteur actif, l’organisation s’est retrouvée dans ce rôle d’acteur passif qui regarde faire, sans pouvoir influer, en quoi que ce soit, ce qui semble être le cours irréversible de l’histoire.

Faut-il pour autant juger l’OMS maintenant et lui reprocher sa trop grande prudence et ses innombrables hésitations? Trop tôt pour y répondre, même si sa gestion de la pandémie reste critiquable et a prouvé les limites de cette organisation onusienne. Mais ce qui paraît sûr, pour beaucoup d’observateurs, c’est le fait que rares seront les pays qui attendront jusqu’à juin prochain pour avoir l’avis de l’OMS sur la fiabilité des vaccins mis sur le marché. Car bien avant cette date la vaccination aura couvert une bonne partie des populations de la planète terre.

Par Abdelmadjid Blidi